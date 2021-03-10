Toros, 1 milyar ultrasonik cerrahi maske üretecek

Esra KÖKSAL TARI



ANTALYA - Toros Dental Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demir, Antalya’da 47 yıldır dental sektöründe hizmet verdiklerini ve akrilik diş, akrilik toz-likit, revetman toz-likit imal ettiklerini söyledi.

70 ülkeye dental ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Demir, geçen yıl 25 milyon lira ciro elde ettiklerini bildirdi. Pandemi sürecinde 4,5 milyon lira yatırım ile cerrahi maske üretimine başladıklarını belirten Demir, şunları kaydetti: “Pandemiyle gelen maske kullanım zorunluluğu ve Türkiye’de yeterli standartlarda maske üretiminin de sınırlı olması nedeni ile cerrahi maske üretmek bizim için bir sorumluluktu. Amacımız, üretim yapabilecek firmalara örnek olabilmek, dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte sorumluluk alabilmek ve en önemlisi insanı yaşatabilmek. ONN maskelerinin yüzde 98-99 bakteri filtrasyon verimliliği sağlıyor. EURLAB ve EKOTEKS tarafından yapılan test sonuçları ile kanıtlandı. 2020 yılında 300 milyondan fazla cerrahi maske ürettik, 2021 yılında da 1 milyar adet maske üretmeyi hedefl iyoruz.”

“İmplant alanında yurtdışında 3 milyon $’lık yatırım yaptık”



Akrilik diş ve implantta öne çıktıklarını ifade eden Demir, “Toros Dental olarak köklü bir firmayız. Şirketimizin kuruluşu 1974 yılına dayanıyor. 1994’ten bu yana şirketin başındayım. İmplant sektöründe yurtdışında yaklaşık 3 milyon dolar yatırım yaptık. Pandemi sürecinde de ONN koruyucu ekipmanlar ismini verdiğimiz üç farklı çeşidi bulunan secure plus, pro line ve eco fit cerrahi maskelerini üretmeye başladık.”

N95 maske üretimini hedefliyor



5 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerini ve 100’den fazla kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Ahmet Demir, “Bu yıl da N95, FFP2 ve FFP3 maskelerini de üretmeyi planlıyoruz. Bu maskelerde de 1 milyon adet üretim hedefimiz var. ONN güvencesi ile tüketicilerimize sunduğumuz ürünler Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA ) ve Sağlık Bakanlığı onaylı. TS EN 14683 standartlarında üretim yapıyoruz. CE, CE 2163, ISO 900, ISO 13485 ve TSE COVID-19 güvenli üretim belgesine sahibiz. Cerrahi maskelerden sonra dezenfektan üretmeyi planlıyoruz.”