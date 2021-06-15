Toros Dağları’nın ‘endemik bitki’ zenginliği ekonomiye kazandırılacak

Eray ŞEN

ADANA - Dünyanın hiçbir yerinde olmayan 3 bin 500 çeşit endemik bitki türünün olduğu Türkiye’de, bu zenginliğin en büyük yaşam alanlarından Toros Dağları’ndaki potansiyelin değerlendirilmesi için harekete geçildi. Adana’da Valilik başta olmak üzere çeşitli kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörün girişimleriyle başlatılan projelerde öncelikle tıbbi ve aromatik bitki özelliğine sahip olan endemik türler, gıda ve kozmetik sanayicilerinin kullanımına sunulacak.

Adana Valisi Süleyman Elban, ilin bu konudaki potansiyelini harekete geçirmek istediklerini belirterek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarda çiftçilerin çeşitli türlerin ekimini yaptığını söyledi. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde kurulan deneme sahalarında ise 150 bin adet bitki fidesinin ekildiğini kaydeden Elban, yetiştirilecek ürünlerin kurutulması, yağının ya da suyunun katma değerini artırıcı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

İŞKAD lavantaya öncülük yapıyor

Çalışmalara özel sektör boyutunda destek veren Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, tıbbi ve aromatik bitki grubunda yer alan lavanta tarımına yönelik adımlar attıklarını bildirdi. Mantı, Feke, Saimbeyli, Aladağ ilçelerinde klasik ürünler için uygun olmayan arazilerde lavanta ekimine başlandığını anlatarak, “Adana genelinde 300-400 dönüm alanda ekiliyor. Adana ileride bu işlerin merkezi olacak” dedi. Pozantı’da da Belediye öncülüğünde çalışma yapılıyor. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ada çayı ve dağ kekiği üzerinde proje hazırladıklarını, özellikle kadınların dağlardan toplayacağı bu bitkileri, kurutup paketleyip pazara sunacaklarını söyledi ve ekledi: “Çok lezzetli Toros çayı (Ada çayı) ve kekiği olan bir bölgeyiz. Halkımızın toplayacağı bitkileri satın alacağız ve paketleyip piyasaya daha iyi bir değerle satacağız.”