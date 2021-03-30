Toroslar Arslanköy'de kayak merkezi kuruluyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı, önemli geçim kaynağı ise tarım ve hayvancılık olan ilçedeki tarımsal üretimin ve hayvan yetiştiriciliğinin niteliğinin artırılmasına yönelik destekleyici projeler yürüten Toroslar Belediyesi, Arslanköy yaylasını da kış turizminde önemli merkezlerden biri yapmaya hazırlanıyor. İlçe merkezinin kuzeybatısında yaklaşık olarak 1453 rakımda bulunan Arslanköy’ün sahip olduğu yaylaları, trekking parkurları, kar süresi ve jeolojik yapısı ile birçok spor aktivitesi için uygun bir doğaya sahip olduğunu belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bölgenin özellikle kış sporları için Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri haline gelmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Bölgenin tanıtımı için her yıl geleneksel olarak Toroslar Kar Festivali düzenlediklerini ifade eden Yılmaz, “ Şuanda yatırım için gerekli fizibilite çalışmaları ve teknik araştırmalar devam ediyor. Kuracağımız tesis ile yurt içi ve yurt dışından bölgeye gelen ziyaretçilerin sayısını artırarak Arslanköy’ü Akdeniz’in Uludağ’ı haline getireceğiz” dedi.