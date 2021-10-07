TOSB, Sanayi-Üniversite İşbirliği ile sektörün gelişimine katkı sağlıyor

KOCAELİ - Türkiye’nin ve dünyanın örnek endüstri parklarından TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi), pandemi döneminde sektörün en büyük yatırımına ev sahipliği yapmasının yanı sıra sanayi-üniversite işbirlikleriyle de otomotiv endüstrisine yön vermeye devam ediyor. TOSB’un Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile yürüttüğü çalışmalar çerçevesince başlatılan TOSB–GTÜ Genel İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı’nın 2021-2022 akademik yılı açılış töreni ile pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda düzenlenemeyen mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Özer ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sanayi-üniversite işbirliğinin en başarılı örneği

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, programın müfredatının iş hayatında güncel ve sık kullanılan bilgileri içermesi noktasında hem öğrenciler hem de sektör açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise, “TOSB-GTÜ MBA programının Türkiye’de sanayi-üniversite iş birliği organizasyonlarının en başarılı örneği olduğu tartışılmaz. Bizler sanayi ile bu kadar yakın iletişimde olarak genel müfredatımızın da şekillenmesini sağlıyoruz” diye konuştu. Mezun sayısı her gün daha da artan program, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.