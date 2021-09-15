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Tosya'da 9 adet işyeri ihaleyle kiraya verilecek

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye mülkiyetinde olan 9 adet işyeri ihaleyle kiraya verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Kastamonu'nun Tosya Belediyesi'ne ait olan, Pınarbaşı, Cumhuriyet, İbniselim ve Harsat Mahallelerinde bulunan 9 adet işyeri ihaleyle kiraya verilecek.

İhale, 30 Eylül 2021 tarihinde Tosya Belediyesi encümeninde yapılacak ve kira ihale şartnameler her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.