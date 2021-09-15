Tosya'da 9 adet işyeri ihaleyle kiraya verilecek
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye mülkiyetinde olan 9 adet işyeri ihaleyle kiraya verilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Kastamonu'nun Tosya Belediyesi'ne ait olan, Pınarbaşı, Cumhuriyet, İbniselim ve Harsat Mahallelerinde bulunan 9 adet işyeri ihaleyle kiraya verilecek.
İhale, 30 Eylül 2021 tarihinde Tosya Belediyesi encümeninde yapılacak ve kira ihale şartnameler her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecek.