TOSYÖV Bursa, KOBİ’leri ödüllendirdi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Destekleme Derneği’nin 30’uncu kuruluş yıldönümü KOBİ ödülleriyle kutlandı. Geçen yıl yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen 2019 KOBİ Ödülleri sahiplerini buldu. 6 kategoride ödüller verilirken, juri özel ödülü ile üstün başarı belgeleri de dağıtıldı. Kent protokolünün de katıldığı törende konuşan TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, her koşulda üretmeye devam eden, acımasız rekabet ortamında ayakta kalarak istihdam yaratan, inovatif ürünlerle ekonomiyi büyüten her KOBİ’nin ödüle layık olduğunu vurguladı. Bintaş, “KOBİ’lerimiz dönem dönem yaşanan ekonomik krizlerden en çok etkilenen gruptur. Sınırlı sermaye ile sınırları aşmaya çalışan bu gücün, teşvikler konusunda daha fazla desteklenerek rekabet gücünün artırılması elzemdir” dedi. Her yeni girişimci, yenilikçi her KOBİ’nin ülkeye değer katacağını dile getiren Gül Çiçek Zengin Bintaş, TOSYÖV Bursa olarak bu kapsamda projeler geliştirdiklerine işaret etti.

Törende May Fren Sistemleri Çevreci KOBİ, Bursa Trim Otomotiv ile Can Metal Gelişen KOBİ, Oskim İhracatçı KOBİ, May Fren Güvenli KOBİ, Emko Elektrik İnovatif KOBİ kategorilerinde ödül alırken Üniversite Sanayi İşbirliği dalında Bodycote ödüle layık bulundu. Juri Özel Ödülü ise Orse Elektrik’e gitti. Törende ayrıca TOSYÖV Bursa’nın 22’nci dönem yönetim kurulu da belirlendi. Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş başkanlığında oluşan yeni yönetimde Bahadır Celal Manasoğlu, Ali Sinan Duran, Yavuz Kazangil, Nur Akan, Faruk Onan, Hakan Çubukçu, Fatih Çelik ile Damla Öztabak yer aldı.