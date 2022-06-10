TOSYÖV Bursa’da yeni başkan Yavuz Kazangil oldu

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Destekleme Derneği, Genel Kurulu’nu UİB Mavi Salon’da gerçekleştirdi. Genel kurulda divan başkanlığını Naci Süzgün, divan katipliklerini ise Bayram Ali Özdemir ile Bilal Çetinkaya yaptı. Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, genel kurulda yaptığı konuşmada yeni yönetimin derneğe enerji katacaklarına ve başarılı çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını belirterek, “Zorlu bir dönemden geçtik. KOBİ’ler bu süreçte üretmeye devam etti ve ekonominin lokomotifi olduklarını bir kez daha gösterdiler. Her zamankinden daha fazla istişareye, paylaşmaya, sorunlarımızı dile getirmeye ihtiyacımız var. Bunu da TOSYÖV Bursa layıkıyla yapmış ve yapmaya da devam edecektir. Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Genel kurulda oybirliğiyle Başkan seçilen Yavuz Kazangil ise TOSYÖV gibi köklü bir derneğin yeni yönetiminde bulunmanın ve başkanlık yapacak olmanın kendisi için mutluluk ve onur kaynağı olduğunu belirterek, “Başkanımız Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş’ın bir üniversitede akademik görev üstlenmesi nedeniyle olağanüstü genel kurul yapıyoruz. TOSYÖV Bursa başkanlığının aynı zamanda sorumluluğu ağır bir görev olduğunun da bilincindeyim. Gül Çiçek başkanımızdan sonra bu görevi yapmak kolay olmayacak elbette. Bu bir bayrak yarışı ve bizler aldığımız bayrağı bizden sonrakilere devredene kadar elimizden geleni yapacak, derneğimize layık olmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Öncelikli konumuz sürdürülebilirlik”

Kazangil, son 2 yılın pandemi ve kısıtlamalarla geçtiğini anımsatarak, şöyle devam etti: “Her açıdan ağır kayıplar verildi. Şükürler olsun ki salgın dönemi geride kaldı. İnsanlığın bu tür bir afetle yeniden karşılaşmamasını diliyoruz. Hayatın normal akışına dönmeye başladığı yeni bir evredeyiz. Ancak pandemiyle başlayan ve halen etkisini sürdüren bir ekonomik türbülans söz konusu. Zorlu koşullar da maalesef en çok, küçük ve orta ölçekli işletmeleri etkiliyor. İşte TOSYÖV’e burada önemli görevler düşüyor. Yeni yönetim kurulu olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin sesi olmak, çalışmalarımızla sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve KOBİ’lere yeni ufuklar açmak istiyoruz. İnanıyoruz ki; Türkiye kalkınma yolculuğunda ancak KOBİ’lerle ilerleyebilir. Sürdürülebilir bir kalkınma ancak KOBİ’lerle sağlanabilir. Bu anlayışla görev süremiz boyunca tüm üyelerimize gerçek anlamda dokunmak ve sizlerle daha yakın ilişki içinde olmak istiyoruz. Büyük olsun, küçük olsun, her işletmenin bu şehrin ve ülkemizin geleceği için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalarda öncelikli konularımızdan birinin de sürdürülebilirlik olacağını ifade etmek isterim. Üstlendiğimiz görevin bize yüklediği sorumlulukla her zaman en iyisini yapmaya çalışacağız.”

Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra yapılan seçim sonucunda TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Yavuz Kazangil, Emin Fatih Çelik, Damla Öztabak, Melis Arabacı, Ebru Onan, Ali Sinan Duran, Oray Üsküdar, Hakan Çubukçu, Cüneyt Kürşad Çıtak. Yönetim kurulunun yedek liste; Can Türköz, Bilal Çetinkaya, Aykutalp Kavurmacı, Emir Efdal Lapacı, Dilara Tektaş, Zehra Oruç, Bahadır Celal Manasoğlu, Ayşegül Yıldız, Filiz Ermiş.

Genel Kurulda, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş’a, Yönetim Kurulu adına Bahadır Manasoğlu tarafından teşekkür plaketi verildi.