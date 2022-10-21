TOSYÖV Bursa’dan ‘Sürdürülebilirlik’ çağrısı

Ali ŞAHİN/BURSA

Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Destekleme Derneği "KOBİ'lerde Kurumsallık ve Sürdürülebilirlik" konulu toplantı düzenledi. Toplantının, açılış konuşmasını yapan Başkan Yavuz Kazangil, “Sürdürülebilirlik geleceğimiz için bir kaçınılmaz bir olgu. Artık başarının anahtarı, sadece finansal değer değil, çevresel ve sosyal değer üretmekle de doğrudan bağlantılı. Bu konuyu gündemlerine alan işletmeler başarıya bir adım daha yaklaşmış oluyor. Misafirlerimizden bu konudaki temel 17 maddeyi incelemelerini ve en kolay adımlardan başlayarak harekete geçmelerini bekliyoruz” dedi. Açılış konuşmalarının ardından SACHI Consultancy Kurucu Ortağı Senem Tanju "Kurumsal Sürdürülebilirliğe Giriş", BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Güray Salihoğlu "Paris iklim Anlaşması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sektörel Etkiler", BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu "Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Yönetimi" ve SACHI Consultancy Kurucu Ortağı Çiğdem Palalı "Sürdürülebilir Finans" konuları hakkında sunum yaptı.