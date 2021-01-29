Toyo Matbaa, iyi üretim uygulamaları için mürekkep geliştirdi

MANİSA - Dünyanın en büyük mürekkep üreticilerinden Japonya merkezli Toyo Ink Group’a bağlı olan Toyo Matbaa Mürekkepleri, iyi üretim uygulamalarında kullanılabilecek mürekkep geliştirdi. Firma GMP (Good Manufacturing Practices - İyi Üretim Uygulamaları) standartlarına uygun şekilde üretilen, kağıt ve karton gıda ambalaj malzemelerinin dış yüzeylerinde uygulanabilen, düşük koku ve migrasyon özelliklerine sahip LP-9000 Toyo Life Premium Food LO/ LM yeni sheet-fed ofset mürekkep serisini pazara sundu. Yeni seriyi Manisa’daki Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiklerini söyleyen Toyo Matbaa Mürekkepleri Ofset Ar-Ge Müdürü Rukiye Kıter, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlı’ğı tarafından tescillenen Ar-Ge Merkezi’mizde Avrupa normlarına uygun olarak geliştirdiğimiz bu serimizi TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile hayata geçirdik. Pazara sunmuş olduğumuz yeni mürekkep serimiz, başta Türkiye olmak üzere Avrupa Birliği dahil gıda güvenliğinin öncelikli olduğu tüm pazarlarda yer alacak.” diye konuştu.

Kurutucu içermeyen, penetrasyon yolu ile kuruma sağlayan, bitkisel bazlı ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hammaddeler ile tasarlanan LP-9000 Toyo Lıfe Premıum Food LO/LM Serisi’nin migrasyon analizlerinin EU 10/2011 regülasyonuna göre yapıldığını belirten Kıter, “Ürünün koku ve migrasyon testleri ise Almanya’da bulunan ISEGA Enstitü’sü tarafından gerçekleştirilip, sertifikalandırıldı. ISEGA Sertifk ası’na ek olarak LP-9000 Mürekkep Serisi; EC 1935/2004 ve EC No 2023/2006 regülasyon gerekliliklerini karşıladığı gibi İsviçre Yönetmeliği (Swiss Ordinance - Nestle Guidance Note on Packaging inks) ve EuPIA İlkeleri (EuPIA Exclusion Policy for Printing Inks and Related Products) kapsamında ulusal ve uluslararası tüm regülasyon gerekliliklerini de karşılıyor.” dedi.