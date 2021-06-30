Toyo Matbaa Mürekkepleri, Afrika’da büyümeye odaklandı

İZMİR - Japonya’da 1896’da kurulan, dünyanın en büyük mürekkep üreticilerinden biri olan Toyo Ink Group’un global ağının bir parçası olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) faaliyet gösteren Toyo Matbaa Mürekkepleri, ‘toplam ambalaj çözümü’ olarak tanımladıkları ürünleri ile pazarın ve iş ortaklarının ihtiyaçlarının tamamına hizmet sunuyor.

2021’de başarılı bir performans sergileyen firma, yılının ilk 5 ayında, 2020’nin aynı dönemine kıyasla iç piyasada miktar olarak yüzde 9, ciro olarak da yüzde 45’lik bir büyüme oranı yakaladı.

Pandemi etkisiyle oluşan genel ve hammadde tedarikindeki panik havasının yerini farklı endişelere bıraktığını söyleyen Toyo Matbaa Mürekkepler A.Ş. CEO’su Yakup Benli, “Uluslararası konteyner sorunu, artan navlun ve hammadde fiyatları gibi faktörler gündeme geldi. İçinde bulunduğumuz şartlar her firmada olduğu gibi bizim de Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızda bir miktar bu baskıyı hissetmemize sebep oldu. Pandemi sürecinde Ar-Ge’ye ciromuzun yaklaşık yüzde 2’si kadar pay ayırdık ve tüm süreç boyunca bu oranın altında kalmamaya özen gösterdik. 2021 yılında da bu oranı koruyoruz” diye konuştu.

Bu yıl beş ayda ihracatı yüzde 26 artırdı

Pandemi şartlarına rağmen ihracatta büyümeye devam ettiklerini belirten Benli, “2020’de bir önceki yıla göre satışlarımızda iç piyasada yüzde 37, ihracatımızda ise yüzde 18 büyüme sağladık. Tüm bu zorluklara rağmen hedeflerimizi gerçekleştirebildiğimiz için oldukça mutluyuz. 2021’de geçen senenin ilk beş ayına kıyasla iç piyasada miktar anlamında yüzde 9, ciro anlamında da yüzde 45 oranında bir büyüme sağladık. Bu doğrultuda hâlihazırda en büyük pazarımız Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa. Bu yıl ihracatta geçtiğimiz yılın ilk 5 ayına kıyasla miktar olarak yüzde 26 oranında artış gerçekleştirdik. Son 2,5 yıldır Afrika’ya yönelik eforumuzu artırdık. Bu bölgede başta esnek ambalaj sektöründe kullanılan mürekkeplerimiz olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm ürün gruplarında varlığımızı güçlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılının ilk yarısında hedeflerimizin üzerinde bir satış rakamına ulaşmış durumdayız. Yılsonuna kadar aynı başarıyı sürdüreceğimize inanıyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

“EuPIA GMP’ye uygun gıda mürekkebini pazara sunduk”

Yakın zamanda pazara sundukları çalışmaları paylaşan Benli, “EuPIA GMP (European Printing Ink Association Good Manufacturing Practices - Avrupa Baskı Mürekkebi Derneği İyi Üretim Uygulamaları) gerekliliklerine uygun şekilde üretilen, kağıt ve karton gıda ambalaj malzemelerinin dış yüzeylerinde uygulanabilen, düşük koku ve migrasyon özelliklerine sahip gıda mürekkebimizi geçtimiz aylarda pazara sunduk. Ülkemizde bu tarz ürünlerin temini ithalat yoluyla yapılıyordu. Türkiye’de ilk defa tasarımı ve üretimi şirketimiz tarafından gerçekleştirildi” diye konuştu.

Kurum içi eğitim ve sertifikasyonlar ile çalışanlarını desteklediklerini belirten Benli, “Kurum içinde yetiştirdiğimiz FOGRA uzmanlarımıza ek olarak geçtiğimiz günlerde G7 metodoloji sertifikasını almaya hak kazanan uzmanlarımızla birlikte hem ofset hem de ambalaj matbaalarında baskı standardizasyonu ve kalite iyileştirme süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Manisa’da yeni yatırım

Manisa OSB’de 62 bin metrekarelik bir arazi satın alarak, yeni fabrikalarının hafriyat çalışmalarına da başladıklarını belirten Benli, “Yeni tesis, 40 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 62 bin 500 metrekare alana kurulacak. Tesisin inşaat fazının 2022’nin ilk çeyreğine doğru tamamlanması planlanıyor. İkinci fazın devreye girmesi ise 4-5 yılı bulacak. Şu an yıllık 20 bin ton olan üretim kapasitemiz yeni tesisle birlikte yaklaşık 40 bin tonun üzerine çıkacak. Aynı zamanda yeni nesil test baskı cihazlarının da yer alacağı yeni Ar-Ge merkezimiz, halihazırda var olan Ar-Ge merkezimizin de yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar ile amacımız Ür-Ge ve Ar-Ge faaliyetlerinde hizmet kalitemizi en üst seviyeye getirmek ve iş ortaklarımıza daha iyi çözümler sunabilmek” dedi.

Ar-Ge ve üretim aynı çatıda

Toyo Matbaa Mürekkepleri, MOSB’de bulunan fabrikasında, gazete ve magazin mürekkepleri, tabaka ofset mürekkepleri, serigrafi mürekkepleri, flekso ve rotogravür mürekkepleri, metal ambalaj sistemleri kategorilerinde ambalaj ve basım sektörlerinin ihtiyaçlarına çözüm sunan ürünlerin Ar-Ge ve üretimini aynı çatı altında gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, laminasyon tutkalları, dijital mürekkepler ve plastik renklendiriciler gibi ürün gruplarının da satışını yürütüyor.