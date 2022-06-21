Toyo Matbaa Mürekkepler’i Manisa’da ikinci fabrikasını kuruyor

Gülsüm ERDEM



MANİSA - Toyo Ink Group’un Manisa’daki yatırımı olan Toyo Matbaa Mürekkepleri, Türkiye’de üretmediği laminasyon tutkalı gibi ürünleri ve halihazırda üretimini gerçekleştirdiği ambalaj mürekkeplerini günümüz teknolojilerine uygun olarak üretmeyi hedeflediği yeni fabrikasının inşaatına başladı.

Manisa’da bulunan fabrikada “toplam ambalaj çözümü’’ olarak tanımladıkları ürünlerin üretimini yaptıklarını aktaran Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Benli, ”Gazete ve magazin mürekkepleri, tabaka ofset mürekkepleri, serigrafi mürekkepleri, flekso ve rotogravür mürekkepleri, metal ambalaj sistemleri kategorilerinde, Ar-Ge ve üretimi aynı çatı altında gerçekleştiriyoruz. Ayrıca laminasyon tutkalları ve pigment gibi ürün gruplarının da satışını yapıyoruz” diye konuştu.

“Makine siparişlerini verdik”

Yarım asırdır Türkiye’de faaliyet gösteren şirketin hem üretim kapasitesinin ve ihracatının artırılması hem de daha önce sadece satışının yapıldığı ithal ürünlerin Türkiye’de üretilmesi amacıyla üç sene önce Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 62 bin 500 metrekarelik bir araziyi satın aldıklarını hatırlatan Benli, şu bilgileri verdi: “Burada, fabrikamızın inşaatına başladık. Mevcut ürünlerimize ek olarak şu an Türkiye’de üretmediğimiz, ancak Toyo Ink Group’un diğer fabrikalarından getirip sattığımız laminasyon tutkalı gibi ürünleri ve halihazırda üretimini gerçekleştirdiğimiz ambalaj mürekkeplerini günümüz teknolojilerine uygun olarak üretmeyi hedefliyoruz. Son teknolojilere uygun şekilde kurmayı planladığımız yeni fabrikamızda kullanacağımız makinelerin siparişlerini verdik.”

“İthal edilen gıda mürekkebini üretip pazara sunmaya başladık”

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de üretimi olmayan gıda mürekkebini de üretek pazara sunduklarını açıklayan Benli, ürün hakkında şu bilgileri verdi: “Avrupa Baskı Mürekkebi Derneği İyi Üretim Uygulamaları (EuPIA GMP) gerekliliklerine uygun şekilde üretilen, kağıt ve karton gıda ambalaj malzemelerinin dış yüzeylerinde uygulanabilen, düşük koku ve migrasyon özelliklerine sahip gıda mürekkebimizi geçtimiz aylarda pazara sunduk. Gıda mürekkebimiz, döngüsel ekonomide ve çevresel etkilerin azaltılmasında önemli bir yere sahip olan deinkable (mürekkebin kağıttan arındırılabilmesi) testlerini de geçerek INGEDE Sertifikası’nı aldı. Ülkemizde bu tarz ürünlerin temini ithalat yoluyla yapılmakta olup Türkiye’de ilk defa tasarımı ve üretimi şirketimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda ülkemizin ithalat girdilerinin azaltılmasına ve çevre ülkelere ihracat potansiyelinin olması sebebi ile de ihracatımızın artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum”

“Öncelikli hedefimiz Türkiye’de büyümemizi sürdürmek”

Türkiye’nin özellikle ambalaj anlamında çok güçlü, gelişen bir ülke olduğuna değinen Benli, firma olarak öncelikli hedeflerinin Türkiye pazarındaki gelişimlerini sürdürmek ve satış hacmini artırmak olduğunu söyledi. Benli, sözlerine şöyle devam etti: “Ambalaj ve basım sektörlerinin tedarikçisi olarak gelişen bu pazarda doğru ihtiyaç ve beklentileri analiz ederek sürdürülebilir hedefler belirlemeye gayret gösteriyoruz. Türkiye’deki en yaygın satış-dağıtım ağına sahip olan mürekkep üreticilerinden biriyiz. Bu doğrultuda öncelikli hedefimiz Türkiye pazarındaki büyümemizi sürdürmek. Bunun yanı sıra Toyo Matbaa Mürekkepleri; Avrupa, Afrika, Rusya ve Ortadoğu’dan oluşan geniş bir coğrayfa için Toyo Ink Group’un bölgesel üretim ve satış üssü konumunda. Şirketimizin bulunduğu pozisyon gereği ikinci hedefimizde ise ihracat yer alıyor. Halihazırda en büyük pazarımız Türk cumhuriyetleri, Ortadoğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa.”

Ar-Ge merkezini 4 kat büyütecek

Yeni fabrikayla birlikte Ar-Ge merkezlerini de yaklaşık 4 kat büyüteceklerini söyleyen Yakup Benli, “Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar ile amacımız Ür-Ge ve Ar-Ge faaliyetlerinde hizmet kalitemizi en üst seviyeye getirmek ve iş ortaklarımıza daha iyi çözümler sunabilmek. Kuruluşumuzdan itibaren Ar-Ge, kalite ve mükemmellik çalışmalarıyla da sektörümüzde ilkleri gerçekleştiren bir şirketiz. İnovasyona ve kaliteye verdiğimiz önem, 2017 yılında Türkiye’nin ilk mürekkep Ar-Ge merkezi unvanına sahip olmamızı sağladı. Ar-Ge merkezimizde döngüsel ekonomiye katkıda bulunacak, geri dönüştürülebilir kaynaklardan elde edilen hammadeleri kullanmaya, su bazlı ve bitkisel yağ bazlı ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz” dedi. Benli, insan sağlığı, gıda ve çevre güvenliği mevzuatlarındaki değişiklere uyumlu yeni mürekkep serilerini de Ar-Ge merkezlerinde tasarladıklarını ifade etti.

“İhracatı 5 ayda yüzde 25 artırdık”

Bu yılın 5 aylık dönemde ihracatı miktar bazında yaklaşık yüzde 25 artırdıklarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Yakup Benli, ”Manisa’da üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünleri, 40’ın üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Mevcut pazarlarımıza ek olarak son 3 yıldır Afrika’ya yönelik eforumuzu artırdık. Bu bölgede başta esnek ambalaj sektöründe kullanılan mürekkeplerimiz olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm ürün gruplarında varlığımızı güçlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılında ihracat hedefimizin yüzde 13 üzerinde satış rakamına ulaştık. Bu yıl da aynı başarıyı sürdüreceğimize inanıyorum” dedi.