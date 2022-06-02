Toyzz Shop ve Make-A-Wish Türkiye’den işbirliği

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Toyzz Shop, 10 yılı aşkın süredir öncülük ettiği “Altın Kalpler” hareketini farklı sivil toplu kuruluşlarıyla büyüterek, daha fazla dezavantajlı çocuğun hayatına dokunmaya devam ediyor. Altın Kalpler projesi bu kez de riskli hastalıklarla savaşan çocukların dileklerini gerçekleştirmek üzere yola çıkıyor. Bu kapsamda, 3 Haziran-7 Ağustos tarihleri arasında, Toyzz Shop mağazalarından mutluluk kutusuna bırakılmak üzere satın alınan oyuncaklar, Make-A-Wish Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) aracılığıyla, Türkiye’nin farklı şehirlerinde tedavi gören çocuklara ulaştırılacak.

Proje, İstinye Park, Aqua Florya, Viaport Kurtköy, Akasya AVM, Hilltown İzmir, İstinye Park İzmir, Korupark, Mall of Antalya, Kentpark, Forum Trabzon ve Forum Mersin’deki Toyzz Shop mağazalarını kapsayacak. Maxx Wheels Oto Çekici Transporter Tır, Crafy Oyun Hamuru Tasarım Seti ve Boubou Altını Islatan Konuşan Bebek Seti, belirtilen tarih aralığında yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak. Üç oyuncaktan birini satın alarak mutluluk kutusuna katkı sağlayanlara Altın Kalpler rozeti ve sertifika verilecek.

Ulusal yardım dernekleri ile işbirliği

Çocuklara sağlanan küçük desteklerin büyük motivasyon sağladığını belirten Toyzz Shop Kurumsal Pazarlama Müdürü Nazlı Merve Erses, “Toyzz Shop olarak, “Altın Kalpler” hareketimizle 10 yılı aşkın süredir ulusal yardım dernekleriyle işbirlikleri yapıyor ve oyuncağın ihtiyaç duyulduğu yurdumuzun dört bir köşesine ulaşmaya çalışıyoruz. Çocukların yüzündeki tebessüm olabilmek için çıktığımız yolculuğumuzda bugüne kadar çocuk esirgeme kurumlarında, çocuk hastanelerinde ve köy okullarında binlerce çocukla buluştuk. Bu kez de hastalıkla mücadele eden dezavantajlı çocuklarımızın hayatını biraz olsun renklendirmek arzusundayız. Make-A-Wish Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) ile örtüşen hedeflerimiz çerçevesinde bir araya gelmekten son derece mutluyuz. Umuyoruz ki bu küçük adım, çocuklarımıza motivasyon olacak ve tedaviye olumlu katkı sağlayacak” dedi.