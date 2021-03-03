TP, elektrikli araçlar için şarj ünitesi üretecek

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Şarj ünitesini 6 aydır kendi aracında denediğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Sayim Tütüncü, “Şarj ünitesi üretimi için Vestel ile çalışıyoruz. İki ay içinde testler tamamlanacak ve cihaz seri üretime hazır hale gelecek” bilgisini verdi. 1989’da 50 metrekare atölyede başladıkları işleri bugün 40 bin metrekare alana taşıdıklarını belirten Tütüncü, 16 amperden 125 ampere kadar enerji üretim, dağıtım buatları başta olmak üzere 4 binin üzerinde farklı çeşit üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Tütüncü, 2020’de pandemiye rağmen iç ve dış pazarda satış hedeflerini tutturduklarını söyledi.

Çin’e ihracat hedefliyor



Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını, Çin pazarına girme hedefinin ise pandemi nedeniyle kesintiye uğradığını ifade eden Tütüncü, “Ürünlerimiz, rafineriler, tersaneler, şantiyeler. Mermer ve taş ocakları gibi ağır sanayi kollarının yer aldığı 20’den fazla sektöre hitap ediyor. Yurtiçi ve dışı fuarlarla önemli bağlantılar edindik. Pandemi ortamında fiziki fuarlarla biraraya gelemediğimiz müşterilerle dijital ortamda iletişimimiz, dolayısıyla ihracatımız devam etti. Üretimin yüzde 45’ini ihraç ediyoruz. 40’a yakın ülkeye ihracatımız var. Çin’e ihracat konusunda çabalarımız sürüyor. Pandemi nedeniyle ziyaretler aksadı. Dijital ortamda görüşüp, yazışarak belli noktaya getirdik. Çin pazarı konusunda umutluyuz” diye konuştu.



İlk ihracata Belçika ve Rusya ile başlayan firmanın bugün Avusturya dışında tüm Avrupa ülkelerine ihracat yaptığını vurgulayan Tütüncü, “Firmayı iç piyasada eksikliği görerek kurduk. Ardından ürün geliştirme ve kaliteye odaklandık. Sürekli yatırım yaptık. Yeni ürün gamı oluşturduk. Bunu başarmamızla birlikte iç ve dış pazarda büyük ilgi gördük. Yerelde öne çıkan bir markayız ve global firma olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İyi bir Ar-Ge ekibimiz var. Şu an elektrikli araçların prizlerini üretiyoruz. İlk ihracatımızı Danimarka’ya yaptık. Vestel ile şarj ünitesi üretimi üzerine çalışıyoruz. Prototip ürettik. Kendi elektrikli aracımda 8 aydır deniyorum. Şarj ünitesinde belgelendirme süreci devam ediyor” dedi.

Tesisin çatısına GES kuracak



Sayim Tütüncü ayrıca 12 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika binasının çatısına 700 bin Euro yatırımla güneş enerji santrali (GES) kuracaklarını belirterek, “Bu yatırım, şarj ünitesinde karbon ayak izi ile ilgili sınırlamalara, kriterlere uyum konusunda katkı sağlayacak” diye konuştu. Öte yandan bakır başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış karşısında maliyet tutturmakta zorlandıklarını söyleyen Tütüncü, “Emtia fiyatlarının yanı sıra iç piyasada yan sanayide kullandığımız ürünlerin fiyatları arttı. Biz ihraç pazarlarındaki rekabet dolayısıyla bu artışı ürün fiyatlarımıza yansıtamadık. Aradaki farkı otomasyon ve verimlik artırıcı uygulamalarla kapatmaya etmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.