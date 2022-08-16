Trabzon, futbolcu ihraç edecek

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Türkiye’nin en modern ve kapsamlı Sporcu Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi Trabzon’da faaliyetlerine başladı. Türkiye’de ilki Ankara’da bulunan Sporcu Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi’nin ikincisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ortaklığında Trabzon’a kuruldu. 50 milyon TL bütçeyle yapılan merkezden yıllık 250 milyon Euro gelir bekleniyor.

Sporcu Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi’yle ilgili bilgi veren proje yürütücüsü Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş, “Bu merkezlerin felsefesi tüm sporcuları sayısallaştırmak ve bunu okuyabilen hocalar yetiştirmek. Ülkemize girdi sağlamak acısından biz de yurtdışına daha fazla futbolcu ve sporcu pazarlamak istiyoruz” dedi.

“Önce hocaları eğitmek gerekiyor”

“Dünyada bir şey yönetmenin felsefesi onu sayısallaştırmaktır. Sayısallaştırmadınız hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Başarı için sporcuyu öncelikle sayısallaştırıp sonra gelişimini düzgün yönetmememiz lazım” diye konuşan Prof. Fatih Bektaş, bunu yaparken de önce hocaları eğitmek gerektiğini vurguladı. Bektaş, şunları söyledi: “Yani eğiticiyi eğitmemiz lazım. Bu merkezlerin felsefesi tüm sporcuları sayısallaştırmak ve bunu okuyabilen hocalar yetiştirmek. Bugün dünya sporunda Türkiye genelinde en fazla futbolda, Altınordu kulübünden futbolcu çıkıyor. 15 yaşında futbolcular satılmaya, pazar bulmaya başladılar. Altınordu kulübünün tüm sporcularının veri ölçümleri düzenli olarak yapılıyor. Bu veriler tüm dünyada yayınlarla birlikte paylaşılıyor. Bu da onlara tüm dünya futbol piyasasında takip edilme imkânı veriyor.”

Amaç, başarılı Türk sporcuları yetiştirmek

Trabzon Sporcu Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi’nin ana amacının, sporcuların belli periyotlarda ölçümlemelerini yapıp gelişimlerini takip ederek başarılı Türk sporcuları yetiştirmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Fatih Bektaş, “İlk olarak Trabzon’da spora başlayan gençleri küçük yaştan itibaren profesyonel olana kadar verileri dünya normlarıyla periyodik olarak ölçmeye amaçlıyoruz. Uzun vadedeki hedefimiz ise Türkiye’de Samsun’dan Alma Ata’ya kadar bu alanı ölçmek ve Türkiye’ye endüstriyel bir girdi katmak istiyoruz” dedi. Bektaş, “Şu anki fiyatlarla tesisimizin maliyeti 50 milyon TL’yi geçti. Uzun vadedeki hedefimize ulaşınca yıllık yaklaşık 250 milyon Euro civarında bir gelir bekliyoruz. Bir başka hedefimizde Körfez ülkelerinden bölgemiz oldukça fazla ilgi görüyor. Arap takımları neyi sayısallaştırmak neyi sayısallaştırmamak gerektiğini çok iyi biliyor. Onlar bilgiyi parayla satın alırlar. Doğru bilgilerle doğru yapılanmayla onları buraya çekmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. Sporun artık küresel bir endüstri olduğunu vurgulayan Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemize girdi sağlamak açısından biz de yurtdışına daha fazla futbolcu ve sporcu pazarlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra Olimpiyatlar’a daha fazla Türk sporcu ile katılmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden bu gibi tesisler Türk sporunun gelişlimi için oldukça fazla önem arz ediyor.”