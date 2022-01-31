Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 50 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı(na başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

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