Trabzon'da 13 bin yıl öncesine ait aletler bulundu

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Çalışmayı yürüten Karadeniz Teknik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hülya Çalışkan Akgül, bu mağaranın çok eski olduğunu ve turizme kazandırılmasının çok iyi olacağını söyledi. 2018 yılında arkeolojik yüzey araştırmasına başladıklarını söyleyen Akgül; mağarada 103 parça tespit ettiklerini belirtti. Akgül, “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan izinle araştırma yapmaya başladık. Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi civarında Koskarlı Mağarası olarak literatüre kazandırdığımız bir mağarayı keşfettik ve incelemelerde bulunduk. Koskarlı’da tespit ettiğimiz taş aletler çakmak taşı ve obsidyen olarak nitelendirdiğimiz hammaddeden yapılmış aletler. Çakmak taşını bölgede bulmak mümkün. Yerel hammadde kaynakları kullanılmış belli ki. Ancak obsidyen bu bölgede olmayan, dışarıdan gelmiş bir hammadde. Dolayısıyla bunun nereden geldiğini anlayabilmek için analiz yaptırmak gerekliydi" dedi. Akgül, Koskarlı Mağarası’nın neredeyse Göbeklitepe kadar eski olduğunu bundan dolayı da önemli olduğunu belirtti. Çayırbağı Orta Mahalle Muhtarı Hüseyin Ocak da, “Koskarlı Mağarası’nın turizme kazandırılması yönünde bir çalışma yapılmasını bekliyoruz” ifadesinde bulundu.