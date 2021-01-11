Trabzon'da fındıkta verimlilik için tek gövdeli 20 bin fidan dağıtıldı

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, tek gövdeli dikim sistemini uygulayacak üreticiye 20 bin fidan dağıttıklarını söyledi. Arslantürk, Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma projesi kapsamında, 2020’nin Ekim ayında bazı ziraat odalarının da desteği ile Trabzon’un Araklı, Arsin, Yomra, Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerinde budama ve tek gövde dikim sistemi ile ilgili olarak üreticilerle toplantı yaparak uygulamalı bilgiler aktarıldığını hatırlattı. Bahçelerde yapılan toplantılarda üreticilerden aldıkları talepler doğrultusunda verim ve kalitesi yüksek olan Yomra Sivrisi denilen çeşitten fidanlar temin ettiklerini belirten Arslantürk, “Bu fidanları tek gövde sistemi ile dikmeyi taahhüt eden üreticilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Nasıl dikim yapmaları gerektiği konusunda ekim ayında bilgilendirme yapılmıştı. Ancak bunun dışında borsamızın internet sitesinde görüntülü olarak dikim anlatılıyor” dedi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç de birlik olarak fındığı üretimden tüketime kadar bir bütün kabul ederek verimli politikalara destek verdiklerini ifade ederek, “Fındıkta verim ve kalitenin artması, dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olmamız, ihracatımızı da artırarak daha fazla döviz kazanmamız demek” diye konuştu.