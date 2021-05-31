“Trabzon'da konut stoku azaldı, yeni yatırımlar yapılmalı”  

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Trabzon’da 21 yıldır faaliyet gösteren Saral Gayrimenkul’un sahibi Semih Sarıalioğlu yatırımcılara konut projeleri yapılması için çağrıda bulundu. Pandemi döneminde yeni üretimin olmaması sebebiyle artan konut ihtiyacına dikkat çeken Sarıalioğlu, bu dönemde belli sebeplerden bir düşüş yaşandığını fakat bu düşüşün bir yatırım fırsatı olduğunu söyledi. Sarıalioğlu, “Dış yatırımcı Trabzon’a geldiği zaman kat karşılığı arsa satışları yapıyorduk. Bunun nedeni de talebe yetişilememesiydi. Hem yerli pazar hem yabancı pazar birleşince Trabzon’daki konut ihtiyacı çok fazlaydı. Bu yüzden kat karşılığı daireler verip, ekonomiyi canlandıran unsurlardan biri olduk. Ama son dönemlerde, sağlık sorunlarından dolayı bir düşüş yaşandı. Biz bu düşüşü bir yatırım fırsatı olarak görüyoruz. İlerleyen dönemlerde Trabzon’da farklı yatırımcıları göreceğiz. Yabancı yatırımcılarla da yeni projeler planlamaya devam edeceğiz” dedi. Yabancı yatırımcının sadece daire almadığını vurgulayan Sarıalioğlu, “Birçok fabrika kurdurduğumuz, otel yaptırdığımız, küçük segmentten büyük segmente her sektörde katkı sağladığımız yabancı yatırımcılar var. Pandemi sürecini atlattıktan sonra eski günlere geri döneceğimizi umuyoruz” diye konuştu.

“Yeni yatırım olanakları attı”

Trabzon’da yeni üretimin azalmasıyla ve kentsel dönüşümün de etkisiyle yeni yatırım olanaklarının bir hayli arttığını ifade eden Sarıalioğlu şunları söyledi: “Trabzon’da değişim ve kentsel dönüşüm var. Yeni yol güzergahlarının değişmesiyle birlikte istimlaklar var. Planlamalarda yoğunluğu azaltmak için farklı bölgelere yol yapımları oldu. Geçtiğimiz dönemde kriz ortamı ve bilinen sağlık sorunları olduğundan Trabzon’da yeni üretim olmadı ve dairelerde fazlasıyla azalma oldu. Şu anda istenen daireler bulunamıyor. Bu yüzden müteahhitlerin ve yatırımcı firmaların kat karşılığı arsa alıp inşaat projelerine başlamasının tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü, Trabzon’da konut stoku eridi. Bugün inşaata başlayan yatırımcının elindeki dairenin, sitenin daha inşaatı bitmeden satılacağı bir pozisyondayız.”

Kentte, planlaması yapılmış yeni bölgeler, kat karşılığı satışına hazırladıkları, yatırımcıyı bekledikleri değerli yerlerin olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, “Yatırımcılar, gelsin burada yatırımlarını yapalım, dairelerini daha inşaat bitmeden satabilme imkanını onlara sunalım. Biz emlak firması olarak harita mühendisinden, mimarından, mühendisine kadar tüm planlamaları hazırlıyoruz. Önce yatırım yapılacak yeri buluyoruz. Daha sonra mühendislerimiz aracılığıyla burada yapılabilecek en iyi yatırımı belirleme çalışması yapıyoruz. Bize gelen müşterinin üzerine düşen yalnızca inşaatıyla ilgilenmesi oluyor. Zaten geri kalan tüm hizmetleri biz yıllardır sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yoğunluğu karşılayabilecek konut stoku yok"

Trabzon Akyazı’da yapılan şehir hastanesinin bu bölgede ciddi yoğunluğa neden olacağını, Akyazı ve Akyazı’ya yakın bölgelerde yeterli konut olmamasından dolayı ciddi yatırım olanaklarının mevcut olduğunu belirten Sarıalioğlu, şöyle devam etti: “Şu anda hastanede çalışması beklenen doktor sayısı bile 6 bin civarı. Bunun yanı sıra hastanenin diğer bölümlerinde çalışanlarla beraber 15 bin kişinin hastanede istihdam edileceği öngörülüyor. Akyazı’ya en yakın yerleşim yeri olan Beşirli’de bunu karşılayabilecek konut mevcut değil. Bu yüzden Beşirli, Akyazı, Söğütlü, Yıldızlı gibi seçtiğimiz kupon yerlerde büyük yatırım fırsatları var. Şu andan başlanırsa hastane bitimine ancak yetişir. Bu yüzden bunu fırsat olarak değerlendirmeleri için yatırımcılara çağrıda bulunuyorum. Biz yatırımcılara yeni yatırım fırsatları sunmaya devam edeceğiz.”