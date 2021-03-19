Trabzon’da kuraklığa karşı önlemler alındı, yeni projeler hayata geçiriliyor

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Trabzon’un gelecek yıllarda sağlam bir altyapıya sahip olması adına çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Ortahisar ilçesinin kullanım ömrünü tamamlamış toplamda 565 kilometrelik içme suyu şebeke hattının değişim çalışmalarına yaklaşık 5 ay önce başladı. 15 milyon Euro’luk bütçesi ile tarihi bir altyapı yatırımı niteliği taşıyan proje çalışmalarında 75 kilometrelik bir ilerleme kaydedildi. Şu anda Trabzon’un can damarı olan Meydan bölgesinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmaları devam ediyor. Bu projeyle eskiyen hatlar yenilenerek oluşan su kayıplarına son verilerek israfın önüne geçilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Her ne kadar son yıllarda yağışta en düşük seviyeler yaşansa da yer altı kaynaklarının etkisiyle şehri besleyen Atasu Barajı’nda 10 Ocak itibariyle doluluk oranı yüzde 95’e ulaştı. Ancak aynı şeyi kırsal ve merkeze bağlı mahalleler için söyleyemeyiz. Çünkü eğer yağış almaz ve yaza kadar kurak geçerse derelerimizde su olmayacağı için özellikle yaz aylarında artan nüfusun da etkisiyle içme suyu ihtiyacını derelerden karşılayan kırsal ve merkeze bağlı yüksek mahallelerde içme suyu sorunu yaşanması muhtemel” diye konuştu.

Karakaya’ya ek kaynak sağlanacak



Özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarının önüne geçmek adına, bir dizi tedbiri hayata geçirdiklerini belirten Zorluoğlu, “Karakaya Grubu’nda yaşanan su sıkıntısı soruna son vermek adına, Ortahisar (Trabzon) İlçesi Karlık ve Kireçhane Terfi Sistemi İçme Suyu İnşaatı ihale ettik. Yapım çalışmalarına başlandı” dedi. Zorluoğlu, proje kapsamında Karlık mevkiinde 2000 m3 kapasiteli içme suyu deposu yapılacağını, Kavakmeydan deposu ile Aktoprak deposu arasındaki tüm terfi hatları rehabilite edileceğini belirtti.