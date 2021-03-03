Trabzon’da OSB’ye 11 bin 500 fidan

TRABZON - Yılsonuna kadar bitmesi planlanan proje kapsamında 15,6 hektarlık alana toplam 11 bin 500 akasya, çam fıstığı ve karayemiş fidanı dikilerek, önümüzdeki yıllarda meyvelerini ücretsiz olarak toplayacak yöre halkına da ek gelir sağlaması hedefl eniyor. Şinik OSB Bölge Müdürü İsmail Tatlıcı son dönem atılımlarla en hızlı gelişen OSB olduklarını söyledi.