Trabzon'da trafik sorunu master plan ile çözülecek

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Kentin her alanda büyümesi ve gelişmesi için çok sayıda projeye imza attıklarını söyleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, öncelikle şehrin trafik ve ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Ulaşım Master Planı hazırladıklarını söyledi. Zorluoğlu, “Trabzon’da uzun yıllardır hep konuşulan ama bizim adım attığımız işlerden biri. Şehrimizin ulaşımla ilgili sorunlarına gerçek anlamda çözüm üretecek bir plan oldu” dedi. Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi’nin teknik nedenlerle ihale tarihinin 25 Ocak’a ertelendiğini belirten Zorluoğlu, Ortahisar Millet Bahçesi projesinin de devam ettiğini dile getirdi. Zorluoğlu “Millet Bahçesi çalışmaları sona erdiğinde, buz pateni pisti ve kaykay parkı da tamamlanmış olacak” diye bilgi verdi.

Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi için imzaların atıldığını vurgulayan Zorluoğlu, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile protokolümüzü yaptık. Projemiz 12 milyon liraya mal olacak. Martta ihalesini yapmayı hedefliyoruz” dedi. Turizme çok önem verdiklerini belirten Zorluoğlu, “Uzungöl’ün Çevre Rehabilitasyon Projesi’nin 1’inci etabı tamamlandı. 2’nci etapla ilgili proje çalışması bitmek üzere. Barma Yaylası’nda yaptığımız çalışmada da belli bir noktaya geldik” dedi.