Trabzon’da yanan işyerlerine Zorluoğlu’ndan destek sözü

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, önceki gün Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi’nde bulunan Mobilyacılar Sitesi’nde çıkan yangında hasar gören 6 iş yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal da eşlik etti.

"Elimizden geleni yapacağız"

Esnafa geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiren ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak iş yerleri yangında zarar gören esnafa, belediye imkanları dahilinde destek vereceklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür eden mobilyacı esnafı, “Yangın başladıktan kısa süre sonra itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Bu sayede yangın daha fazla yayılmadan engellenmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2 gün önce Trabzon Mobilyacılar Sitesi’nde çıkan yangında, 6 işyeri ve 1 araç yanarken olayda can kaybı yaşanmadı.