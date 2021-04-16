Trabzon’dan, ‘alışverişle küşük işletmeye destek verin’ çağrısı

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, pandemi döneminde ekonominin belkemiği olan küçük işletmeleri desteklemek adına başlatılan “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasına toplumun tüm kesimlerini katılmaya çağırdı.

Ergan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TTSO, Trabzon Ticaret Borsası ve Visa tarafından, KOBİ’lerin yüzde 99’unu oluşturan küçük işletmeleri pandemi sürecinde desteklemek üzere “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasının başlatıldığını ifade etti. Bu kampanyayla amaçlarının ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunmak olduğunu belirten Ergan, herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek istediklerini ifade etti.



Küçük işletmelerin, pandemiyle oluşan yeni koşullar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, aynı zamanda faaliyetlerini online ortama taşıma ve dijital ödeme kabul etme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Ergan, şunları söyledi: “Visa tarafından gerçekleştirilen Avrupa’da KOBİ’ler araştırması da küçük işletmelerin yüzde 65'inin şirketlerinin geleceği konusunda endişelerini ortaya koyuyor. Öte yandan Visa’nın gerçekleştirdiği bir başka araştırmaya göre ise tüketiciler, alışverişlerini kendi mahallelerindeki küçük işletmelerden yapma çağrısını farkındalık yaratması açısından olumlu karşılıyor ve destekliyorlar. Araştırmaya katılanlar, mahallelerindeki küçük işletme çalışanlarını arkadaş ya da aileden biri gibi görme eğiliminde olduklarını dile getirirken, bu işletmelerden alışveriş yapmanın kendilerini yaşadıkları bölgeye daha da bağladığını ifade ediyorlar.”

“Harcamalar doğru kanalize edilirse toparlanma daha hızlı olur”



Pandemiden en çok etkilenen kesimlerden olan küçük işletmelerin salgının başından bu yana kapalı kaldığını vurgulayan Eyyüp Ergan, “Bu durum esnafın, masraını karşılayamamasına, finansmana erişimde zorluk çekmesine, tedarik zincirlerinde ise aksamalara yol açtı. Şimdi ise kontrollü normalleşme dönemiyle ekonomide bir canlanma görüyoruz. Bu canlanmanın en önemli kaynağı ise tüketici harcamaları. Bu harcamaları doğru kanalize etmemiz halinde ekonomik toparlanmayı çok daha hızlı sağlayacağımıza inanıyorum. Burada da küçük işletmeler büyük rol oynuyor. Çünkü KOBİ’ler ülke ekonomimizin bel kemiği, istihdamın can damarları” diye konuştu.