Trakya Kariyer Fuarı 21 Şubat'ta Edirne'de açılacak

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 21-22 Şubat'ta düzenlenecek Trakya Kariyer Fuarı'nın değerlendirme toplantısı yapıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Trakya Kariyer Fuarı'nın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin son derece önem verdiği ve merkezi kuruluşların koordinasyon noktasında da ağırlığını koyduğu bir proje olduğunu söyledi.

Tüm bakanlıkların kariyer fuarlarında bir standının olduğunu, gerekli paylaşım ve aktarımları burada yaptıklarını belirten Kırbıyık, "Bu sene de biz fuarın en verimli şekilde gerçekleşmesi, en üst düzeyde katılımın sağlanması için var gücümüzle valilik olarak gerekli desteği vereceğiz. Mesele katılımsa katılım da sağlayacağız. Buraya kamu kurum ve kuruluşlarının ilimizdeki temsilcileri de katılım sağlayacaklar" dedi.

"Üniversitemizin yanında olacağız"

Kırbıyık, özel sektörün ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının katılımlarını da önemsediklerini dile getirdi.

Bu noktada gerekli desteği beklediklerini ifade eden Kırbıyık, "Trakya Üniversitesi'nin merkezinde yer aldığı bu kariyer fuarının diğer beş üniversiteyle birlikte en iyi şekilde düzenlenmesi bu şehri yönetenlerin, bu şehirde idareci olarak çalışanların ya da STK temsilcilerinin bir ödevidir diye değerlendiriyorum. Bu sorumluluğumuzu da hepimizin en iyi şekilde yerine getireceğine tüm kalbimle inanıyorum. Biz kalan tüm masraflarının karşılanması noktasında ve gerekli kamu kurumlarının stant açması noktasında her türlü noktada üniversitemizin yanında olacağız" diye konuştu.

Kırbıyık, fuarın belli mesleklerin kendilerini ifade edebileceği ve kamu kurumlarında kariyer planlayan gençlerin de akıllarındaki sorulara cevap bulabileceği bir platform olduğunu belirtti.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da fuarda Adalet Bakanlığı'nın teşkilatı ve bağlı kuruluşları tanıtmak adına stant açacağını söyledi.

Stantta Adalet Bakanlığı personelinin çalışma şekli ve bağlı kurumların yaptığı faaliyetleri anlatacaklarını belirten Çakmak, "Özellikle hukuk okuyan ve bize bağlı birimlerde çalışmak isteyen gençleri heveslendirecek faaliyetler yapacağız" dedi.

"400 firmayı öğrencilerin ayağına getiriyoruz"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da ilkini 2019 yılında yaptıkları Trakya Kariyer Fuarı'nı Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli, Çanakkale Onsekiz Mart ve Bandırma Onyedi Eylül üniversiteleriyle birlikte düzenleyeceklerini belirtti.

Fuarda yaklaşık 50 bin öğrencinin, katılımcı kurum ve firmalarla görüşme imkanına sahip olacağını ifade eden Tabakoğlu, "400 çok büyük firmayı öğrencilerin ayağına getiriyoruz. Pek çok anlamda bereketli olacak bir toplantı. Balkan Kongre Merkezi, Sabancı Kültür Merkezi ve 75. Yıl Spor Salonu olmak üzere 3 farklı istasyon olacak. 50 binden fazla insanın girip çıkacağı, 2 gün boyunca konserler eğlencelerle çok büyük bir organizasyon planlanıyor" diye konuştu.

Tabakoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da fuara katılmasını beklediklerini dile getirdi.

Toplantıya kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.