TRBOR A.Ş. işçi alımı yapacak
Bandırma'da üretime başlayacak olan TRBOR A.Ş. işçi alımı yapacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bandırma’da üretime başlayacak olan TRBOR A.Ş.'de işçi statüsünde çalışmak üzere personel alımı yapılacak.
Personel ilanına başvuracak kişilerde aranan nitelikler:
- Tercihen Endüstri Meslek Lisesi Mezunu (Kimya, Maden, Seramik vb.)
- Tercihen Üretim Firması deneyimli (Kimya, Toz, Kimyasal, Çelik vb.)
- Vardiyalı çalışabilecek
- 35 yaşını aşmamış
- Askerlik hizmetini tamamlamış
- Bandırma'da ikamet eden/edebilecek.