TSK subay adayları alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere muvazzaf subay adayı ve tabib, diş tabibi ve özel nitelikli beden öğretmeni subay aday adayı alacak.

Alıma dair başvurular 25 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.

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