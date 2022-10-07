TSO, Sinop ekonomisine direkt etki eden kurum haline geldi

SİNOP - 16 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, 4,5 yıllık görev sürecini değerlendirdi. Sabahattin Ali Kültür Merkezinde kalabalık bir iş adamı topluluğuyla basın mensuplarının karşısına çıkan Başkan Akbaş, 16 Ekim tarihinde yapılacak olan seçimlerde aday olduğunu açıkladı.

Sinop’a hizmet etmekten her zaman büyük bir onur ve gurur duyduğunu dile getiren Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, "İlimize son dört buçuk yıldır da Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve oda personelimiz ile hizmet ettik. Bugüne kadar dürüst, şeffaf, hesap verebilen, ayrıştırmayan ve bütünleştirici bir yönetim anlayışını sergiledik” diye konuştu.

“Üyelere destek oluyoruz”

Odaların üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılayarak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerinin birbirleriyle ve halk ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak için kurulmuş meslek kuruluşları olduğunu vurgulayan Akbaş sözlerini şöyle sürdürdü; “Odalar üyelerinin faaliyeti ile rekabet eden değil, üyelerinin önünü açan ve destek olan kuruluşlardır. Üyesinin zayıf olduğu alanlarda destek olan, kamu ve diğer kurumlarla iletişim kurmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. Temel amacı öncelikle hizmet ettiği il içindeki ekonomiyi canlandırmak, yeni iş alanlarının açılmasını sağlamak ve bu amaçla sermaye sahiplerini davet ederek yatırımcıya yalnız olmadığını hissettirmektir. Öncelikle kurulduğu 1968 yılından bu yana Sinop Ticaret Sanayi Odasında görev almış tüm meclis ve yönetim kurulu üyelerine şükranlarımız sunmak istiyorum.”

Aldığımız sorumluluğun ağırlığı ve bilinci ile çalıştık

Göreve geldiği 2018 yılından bu yana, bu sorumluluğun ağırlığını omuzlarında hissederek Sinop Ticaret ve Sanayi odasının sahip olduğu gücü ve kilit rolü pekiştirecek yenilikçi, kapsayıcı, işbirlikçi ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Akbaş; “Geldiğimiz noktada yenilenen kurumsal yapısıyla Sinop Ticaret Sanayi Odası, proje geliştiren, üyelerinin her platformda sesini duyurarak bir problem çözme fabrikası misyonu edinen, ilin ekonomisine doğrudan etki eden bir kurum haline geldi" şeklinde konuştu.

Yeni hedeflere, yeniden adayım

Açıklamasında hayata geçirmeyi düşündükleri projeleri de sıralayan Salim Akbaş sözlerini şöyle sürdürdü, "Değerli katılımcılar, 16 Ekim Pazar günü yapılacak olan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiminde bu göreve tekrar talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarla yeni hedefler koyarak Sinop'a hizmet etmek istiyoruz”

Organize Sanayide yeni yatırımcılar için çalışma başlattık

Sinop OSB’ye yeni yatırımcı çekmek için çalışma başlatacaklarını söyleyen Akbaş, “Mevcut Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme alanı ile beraber, imara açılacak parsellere yeni yatırımcıların gelmesi için gerekli çalışmalarımıza başladık. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme sahasında yetmediği noktada yeni Organize Sanayisi bölgesinin kurulması için çalışma başlatacağız” dedi.

Sinop’un kalkınmasına katkıda bulunacak projeler üreteceğiz

Yeni döneme tekrar başkan seçilirse ilin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizen Sinop TSO Başkanı Salim Akkaş, “Geçtiğimiz 4.5 yılda yakaladığımız ivmeyi arkamıza alarak, imajını ve çehresini yenilediğimiz odamız öncülüğünde, sahip olduğumuz heyecan ve dinamizmi katarak, Sinop ilinin her anlamda kalkınmasına katkıda bulunacak projeler üreteceğimize, başladıklarımızı bitireceğimize, arkadaşlarımızla birlikte canla ve başla çalışmaya devam edeceğimize dair inancımız tamdır. Bu vesileyle, bize yakışır şekilde seviyeli ve dostane bir seçim süreci geçirdiğimiz, bu göreve talip olmuş değerli aday arkadaşlara da çalışmalarına başarılar diler, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.