TTB, tren ve çevre yolu ile fındık arazilerinin sorununu şuraya taşıdı

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından organize edilen Türkiye Ekonomi Şurası video konferans sistemi ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen ve TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından organize edilen şurada Trabzon Ticaret Borsası (TTB) da sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdi. Borsa, Samsun-Hopa arasında gerçekleştirilmek üzere yapılması istenen tren yolu ile Trabzon şehir içi geçişindeki trafiği azaltacak olan Güney Çevre karayolu projesini şuraya taşıdı.

Video konferans sistemi ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra 365 oda-borsa başkanının katılımı ile yapılan toplantıya TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da katıldı. Ergan, şurada fındık tarımında arazi toplulaştırması, desteklemenin düzenlenmesi ve tarım alanlarının korunması ile ilgili daha önce sundukları raporlar doğrultusunda yeniden önerilerde bulunduklarını belirterek, ayrıca ev ekonomisi şekliyle yapılacak süt inekçiliğinin kırsal kesimde yaygınlaşması için elzem gördükleri istihdamın desteklenmesini de tekrar gündeme taşıdıklarını söyledi.