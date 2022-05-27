TÜBİTAK 612 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde görev 413 proje personeli (araştırmacı), 15 proje personeli (teknik ve destek personeli), 67 proje personeli (ar-ge teknisyeni), 33 proje personeli (usta), 84 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edilecek.

Kadrolar için son başvuru tarihi 17 Haziran 2022 tarihidir. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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