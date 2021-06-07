TÜBİTAK 71 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı çeşitli birimlerde istihdam etmek üzere 71 personel alacağını duyurdu.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın ilanda belirtilen birimlerine 71 personel alımı yapılacak.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.