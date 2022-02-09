TÜGİAD, 6’ncı şubesini Eskişehir’de açtı 

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, TÜGİAD’ın etkin gücünü Eskişehir için kullanacaklarını ve Eskişehir’in Türkiye’de öncü şehir olması yolunda etkin rol oynayacaklarını belirtti.

Dünyanın hızla değiştiğini, bu değişime ayak uydurmak değil değişimin kendisi olmak istediklerini ifade eden Zengin, “Bu hızlı değişimde Türkiye’nin ve Eskişehir’in etkin olmasını istiyoruz. Dışarıdan izleyen değil, oyunu kuran bir ülke ve şehir ekonomisine sahip olmak istiyoruz. Ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında birçok faaliyete ve projeye imza atacağız. TÜGİAD olarak bulunduğumuz her ortamda çözüm önerileri sunan ve kamuoyuyla bunu paylaşan olacağız. TÜGİAD’ın etkin gücünü Eskişehir için kullanacağız. Eskişehir’in Türkiye’de öncü şehir olması yolunda etkin rol oynayacağız. TÜGİAD olarak Eskişehir’in gelişiminde ve ilerlemesinde her kapıyı açan bir anahtar olacağız” diye konuştu.

Eskişehir ve Türkiye için ses yükseltecekler

“Sivil toplum kuruluşlarının sadece koltukta oturma kuruluşları olmamasını, üyelerine ve kentine katkı sağlamasını istiyoruz. Bu nedenle sesimizi yükselteceğiz. Ama bu ses ülkemiz ve şehrimiz için olacak” diyen Zengin, konuşmasında şunları kaydetti: “Eskişehir’i yerel organizasyonlardan daha çok ulusal organizasyonlara taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda kentimizde bir ekonomi zirvesi organize etmeyi düşünüyoruz. Bu zirvede kadın temsiliyetinin artması ile ilgili bazı söylemlerimiz olacak. Özellikle Eskişehir’in ‘Z’ kuşağının iş dünyası ile entegrasyonu konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Eskişehir şuanda bir üniversite kenti olarak değil öğrenci kenti olarak algılanıyor. Eskişehir’e ‘üniversite kenti Eskişehir’ ve ‘bilim kenti Eskişehir’ diyebilmemiz için üniversite öğrencileri ile iş dünyasının birbirine entegre olması gerekiyor. Eskişehir dijital dönüşümün başkenti olmayı hedefleyebilir. Bu sadece iyi bir planlama ve çalışma ile yapılır. Bununla ilgili kentimizde bir altyapı mevcut. Biz burada ilgili kurumları çalıştıracak, itici bir güç olmayı amaçlıyoruz.”



Türkiye’de 900’den fazla üyesi bulunuyor

TÜGİAD’ın, Türkiye çapında 900’den fazla üyeye sahip olduğunu dile getiren Zengin, yurtdışında uluslararası temsilcilikleri bulunan ve G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda ülkemizi temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olduğunu aktardı. Zengin, sadece G20 YEA’da değil aynı zamanda birçok uluslararası arenada Türkiye’nin genç iş insanlarını temsil eden TÜGİAD’ın, ülkenin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye’nin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkararak tanıtımına katkıda bulunmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.



TÜGİAD Eskişehir Kurucu Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Ali Önal, Aybüke Dedelek, Can Alanoğlu, Derin Kanatlı, Emrah Kaya, Ersen Çıra, Ezgi Gökçe, Kemal Hoşcan, Kenan Araz, Mert Ünal, Naz Gülel, Onur Çelik, Özgür Tekgöz, Özlem Yıldırım, Yaşarcan Kurt ve Yiğit Çam.