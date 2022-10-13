TÜGİAD Bursa, web 3.0’ın peşine düştü

BURSA (DÜNYA) TÜGİAD Bursa Şubesi, dijital dönüşüm ve web 3.0’ın öncü merkezleri olan Estonya’nın Başkenti Tallin ve Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’ye iş gezisi düzenleyerek, bölgedeki yatırım fırsatlarını yakından takip etti. Gezi kapsamında toplam 10 projeyi inceleyen TÜGİAD Bursa heyeti, 3 proje için yatırım görüşmelerine başladı. İlk olarak Helsinki’ye giden TÜGİAD Bursa heyeti, burada 1 Eylül’de göreve başlayan Helsinki Türkiye Büyükelçisi Deniz Çakar’ı makamında ziyaret etti. Bölgedeki yatırım fırsatlarıyla ilgili çeşitli iş görüşmeleri gerçekleştiren TÜGİAD Bursa üyeleri, start-up projelerini inceleme fırsatı buldu. Gezinin ikinci kısmında Estonya’nın Tallin şehrine geçildi. Heyet Estonya önceki dönem Başbakanı Taavi Rõivas bir araya geldi. Burada farklı sektörden iş insanları ile bir araya gelen TÜGİAD Bursa Şubesi üyeleri, karşılıklı bilgi ve fikir alışverişlerinde bulundu.

3 Proje ile görüşmeler başladı

Gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili konuşan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, “TÜGİAD Bursa Şubesi olarak, dijital dönüşüm ve web 3.0 teknolojisini yakından takip ediyoruz. Dünya ekonomisi günden güne bir daralma yaşarken, krizleri fırsata çevirme adına iş seyahatleri gerçekleştirerek, üyelerimizin farklı ülkelerdeki iş insanlarıyla bir araya gelmesini sağlıyoruz. İki ülkede de yeni yatırım fırsatı oluşturabilecek toplam 10 projeyi yakından inceleme fırsatımız oldu. 3 proje ile ilgili yatırım görüşmelerimiz başladı. Üyelerimiz için çok verimli geçen bir iş gezisi oldu” dedi.