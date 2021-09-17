TÜGİAD Bursa’da ‘Tecrübeler’ konuştu

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi üyeleri ekonomi panelinde buluştu. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel’in de katıldığı ‘Tecrübeler Konuşuyor 3 Ayrı Gözden Türkiye’ panelinin moderatörlüğünü Gazeteci Metehan Demir yaparken, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Ekonomist Gökhan Şen panelde konuşmacı olarak yer aldı. Panelin açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, TÜGİAD Bursa’nın iklim krizi karşısında aksiyon almaktan geri kalmadığını ifade etti. Ekonominin her yönüyle masaya yatırıldığı panelin üyeler için yol gösterici olacağını belirten Parseker, “Pandemi, müsilaj, deprem, yangın, sel felaketi derken, peşi sıra patlak veren doğa olayları ve krizler, hepimizi derinden etkiledi. İklim değişikliği ülkemizi yakından etkiliyor ve bu yaşananlar adeta bir alarm niteliğinde. Dolayısıyla sahip olduğumuz bu kıymetli hazineleri en iyi şekilde koruyacak adımların hızlı bir şekilde atılması gerekiyor. Biz de TÜGİAD Bursa Şubesi olarak üzerimize düşeni yapmak için öncelikle dernek binamızdan başladık. Çatımıza güneş paneli koymak için gerekli adımları attık. Sadece bu adımımızla her yıl 300’ü aşkın ağacı kurtarmış olacağız. Pandemi devam ederken yakaladığımız büyüme oranı, pandemi sonrası dönem için bizlere adeta umut aşılamaktadır. Bu büyümenin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz” dedi.

“Ufuk açmaya devam edeceğiz”

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, 35 yıllık geçmişi ve 50 milyar dolarlık ticaret hacmiyle, derneğin Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden derneklerden biri olduğuna işaret etti. Çevikel, “Gençliğimizin dinamizmiyle çalışmaya devam ediyoruz. Dernek olarak gerek girişimcilik gerekse yatırım konularında her zaman öncülük ederek başta üyelerimize daha sonra tüm iş insanlarına örnek teşkil ettik. Dijital ve yeşil üretim üzerine yoğunlaştığımız bu dönemde, Bursa Şube Başkanımız Ahmet Parseker’i vizyoner projesinden dolayı kutluyorum. Temiz ve yenilenebilir enerjinin değeri her geçen gün anlaşılırken dernek binasının çatısını güneş enerji paneli ile donatmak gerçekten önemli bir adım” diye konuştu.

“Online ve offline sistemler birleştirilmeli”

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamanın üreticiler açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Pandemi sürecinin büyük değişimleri beraberinde getirdiğinin altını çizen Orakçıoğlu, ülke olarak bu değişime ayak uydurmakta zorlanmadığımızı da belirtti. Orakçıoğlu, “Ülkemizde iş insanlarımızın potansiyeli oldukça yüksek, bu potansiyeli doğru yere yöneltirsek ekonomimizde ciddi anlamda bir sıçrama yakalayabiliriz. Türkiye artık yalnızca belli bir pazarda değil dünyanın her yerinde varlık gösteriyor. Rakip ülkelerin özellikle pandemi döneminde yaşadığı enerji düşüklüğünden faydalanarak pazarda bıraktıkları boşlukları doldurmak bizim için büyük avantaj olur. Tüketici artık tasarımı, kaliteyi, inovasyonu isterken satın aldığı her ne ise bunun hayatını kolaylaştırmasını da bekliyor. İster hizmet ister ürün alıyor olsun tüketicinin beklentisi bu. Aynı zamanda bunlara çok para ödemek istemiyor. Biz de kaliteden ödün vermeden ‘lüksü ulaşılabilir kılma’ mantığıyla çalışıyoruz. Bu anlayış bizi dünyada popüler yapan etkenlerden biri. Global anlamda çıkış yapan yeni nesil üç markadan biriyiz. Dünyayı iyi okumak ihtiyaçları doğru belirlemek bu anlamda büyük önem taşıyor. Örneğin sürdürülebilirlik konusu henüz yeni popüler olması ana karşın biz 4-5 yıl önceden konuyla ilgili çalışmaları başlattık. Leke tutmayan gömleklerimiz ile kullanılacak su miktarını azaltmayı hedefledik ve başarılı olduk. Dijital dönüşüm de günümüzün bir gerçeği, 5 yıl sonra yapmayı planladığımız pek çok şeyi pandemi nedeniyle şimdiden yaptık. Konuyla ilgili önemli yatırımlarımız ve girişimlerimiz oldu. Benim e ticaret ve dijitalleşmeyle ilgili öngörüm, konvansiyonel satış sistemlerinin kesinlikle yok olmayacağı, bu anlamda tavsiyem online ve offline sistemleri birleştirmek” değerlendirmesini yaptı.