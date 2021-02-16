TÜİOSB’de parsellerin teslimatına haziranda başlanması hedefleniyor

MERSİN - TÜİOSB’nin yönetim kurulu toplantısında Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya bilgilendirme yapan Balta, 180 hektar alanda yürütülen yol ve arazi kazı dolgu işlerinin devam ettiğini belirtti. Yol ve arazi düzenlemelerini haziran ayına kadar tamamlamayı öngördüklerini belirten Balta, ilk etapta yer alan 70 sanayi parselini hızlıca yatırımcılara teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

“Su ve enerji altyapı ihalesini nisanda sonuçlandırmayı planlıyoruz”



Tarsus’un Kurbanlı mevkiinde toplam 245 hektarlık arazi üzerinde planlanan TÜİOSB’nin 180 hektarlık birinci etap yerleşkesinde 1 milyon 170 bin metrekare net sanayi alanı ayrıldığını, 180 bin metrekarede sosyal donatılar inşa edileceğini, 150 bin metrekarede ise yeşil alan oluşturulacağını ifade eden TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, “İhtisas OSB’mizin birinci etabında 15 kilometrelik imar yolu inşaatı ile arazi düzenleme çalışmalarını haziranda tamamlayacağız. Tohumdan paketlemeye kadar gıda üretim zincirinin tüm halkalarının yer alacağı TÜİOSB’de fabrika inşaatları başlayabilecek. İçme ve kullanma suyu, kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve enerji altyapısı için de ihale sürecini nisanda sonuçlandırmayı planlıyoruz. Yatırımları da eylülde tamamlamayı hedefl iyoruz" diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise ham maddeyi mamule dönüştürerek Türkiye’ye katma değer kazandıracak girişimci, yatırımcı ve sanayicilerin bir araya gelmesiyle kurulan TÜİOSB’de tarımsal ürünlere ileri teknolojiyle maksimum katma değer kazandırılacağını ifade etti. Su, fabrikaların faaliyete geçmesiyle TÜİOSB, bölgede büyük bir dönüşüm ve gelişimin öncüsü olacak” ifadesini kullandı.