“Tüketen değil, üreten gençlik olacağız”

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Genç MÜSİAD, Genel İdare Kurulu Toplantısı’nı Samsun'da gerçekleştirdi. 3 yılda bir yapılan bu organizasyonda dünya üzerinde ki 225 Genç MÜSİAD şubesinden 400 genç iş insanı Samsun’da toplandı. Toplantıya Genç MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Ahmet Korkmaz, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Yavuz Ünal ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir katıldı.

Genç MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Ahmet Korkmaz, “Genç MÜSİAD'ın bayram günlerinden biri olan Genel İdare Kurulu'nun 45'incisini Samsun'da yapmanın heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz. Genel olarak konuştuğumuz 3 madde hep hafızalarımızda kaldı. Bunlardan bir tanesi ne yaparsak yapalım hep bir olmaktı. Yaptığımız her işin arkasında büyük bir hedef, büyük bir amaç ve büyük bir plan var. Bir şeyleri yapmış olmak için yapmayalım. Zamanın kıymetini her zaman bilelim. Hayalleri ve hedefleri olan tüm genç iş insanlarına ulaşacağız ve onları bu çatı altında birleştireceğiz. Sosyal hayatın her alanında olacak, tüketen değil, üreten bir gençlik olacağız. Pandemi döneminde bu süreci nasıl yönetmeliyiz diyen bilinçli genç iş insanlarından olmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Samsun’un ihracatı 1 milyar 250 milyon doları geçti”

Samsun’un son 20 yılını ve ihracat rakamlarını değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “32 yaşımda Samsun MÜSİAD Şubesinin kuruluşunda yer aldım. Buradaki Genç MÜSAİD’lı kardeşlerimiz 2003 ve 2004’lü yılları bilmez. Dünyada hiçbir ülkenin hayatında böyle sıçrama yapan parlak bir 20 yıl yok. Kocaeli’nden sonra Artvin’e kadar Samsun bölgenin en büyük şehri. Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin merkezi. 2002 yılında Samsun’un ihracatı 36 milyon dolardı. 2021 yılında ise ihracatımız, 1 milyar 250 milyon doları geçti. Eskiden Samsun’un ekonomisi Bakır, Azot ve Tekel fabrikalarına dayanıyordu. Türkiye’de özelleştirmeyi tamamlayan ilk şehir Samsun’dur. Samsun’da 2002’den sonra ticaret, üretim ve sanayi gelişmeye başladı” dedi.

MÜSİAD olarak devletin ve milletin yanında olduklarını ifade eden MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül de, şunları söyledi: “2 yıl içerisinde hızlandırılmış bir gelecek kurgusu yaşadık. Yaşadığımız bu süreci ve yansımalarını yüksek çözünürlüklü bakış açısıyla izleyip anlamlandırmazsak çok uzun bir süre daha görüntü kaybına uğramamız mukadderdir. Ülke olarak 18. yüzyıl sonlarında başlayıp 19 ve 20. yüzyıl boyunca farklı evrimlerle gelişen sanayileşme ve kalkınma hamlesine ancak 21. yüzyıl itibariyle tutunabildik. Aradan geçen yüzyıllar coğrafyamız açısından sıkıntı, hüzün, yokluk ve kader haline dönüştü. Sayamayacağımız kadar çok badireden geçtik. Ekonomimize ayar vermeye çalışan kravatlı alçakların manipülasyonlarından yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları birçok saldırı ile ülke olarak karşı karşıya kaldık. Tüm bu saldırılar karşısında MÜSİAD olarak her daim milletimizin ve devletimizin yanında olmaya mücadele ettik. Üretmeden zengin olunmayacağını bu dönemlerde daha iyi gördük.”