Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Oda Başkanı Ömer Gülsoy, büyüme rakamlarının salgına rağmen yükseliş gösterdiğini belirterek, büyümenin sürdürülebilirliği için iş dünyasının beklentilerini aktardı. 15 Temmuz resmi tatili ile Kurban Bayramı’nın birleştirilmesini istemediklerini vurgulayan Gülsoy, uzun resmi tatillerin üretim ve ihracatın önünde engel olduğunu söyledi. İş dünyasının talep ve beklentileriyle ilgili de konuşan Gülsoy, “Tüm enerjimizi ekonomiye vermemiz gerekiyor. Erken seçim lafını duymak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye ekonomisinin birinci çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü hatırlatarak, “Finansman maliyetlerinin aşağı çekilmesiyle sürdürülebilir büyümemizi garanti altına alırız ve yeni yatırımlar devam eder. Yılın ikinci yarısında bunun oluşabileceğini düşünüyoruz. Yüksek faizle hiçbir yere varamayız. Döviz ve enflasyon ayağını topal etmeden faizleri düşürmeliyiz. AB Gümrük Birliği Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesi, derhal modernize edilerek hizmetler sektörünü de kapsaması gerekiyor. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu Türkiye için bir fırsat olacaktır” dedi.

İş dünyasının da 1 Temmuz sonrasında tedbirli olmaya devam ederek, üretim, istihdam ve ihracatta tam atılım yapması gerektiğini ifade eden Gülsoy, “Normalleşme sevinci yaşarken diğer taraftan da önümüzde uzun bir tatil süreci var. Salgın dolayısıyla alınan tedbirler ve kısıtlamalarla birlikte birçok sektörümüz aktivitesini sürdüremedi. İş dünyası olarak bizim uzun tatile değil, çalışmaya ihtiyacımız var. Diğer taraftan yatırımı, istihdamı, üretimi teşvik edecek güven ve istikrar ortamının en kısa sürede oluşturulmasını istiyoruz. Bu noktada sorumluluk elbette iktidarda olmakla birlikte, muhalefetin de yapıcı bir yaklaşımla sürece katkı vermesini bekliyoruz. Tüm enerjimizi ekonomimize vermemiz gerekiyor. Biz iş dünyası olarak seçim lafını duymak istemiyoruz. Ancak bizlere de düşen sorumluluklar var. Dijital değişime, Ar-Ge’ye, inovasyona, markalaşmaya daha fazla bütçe ve zaman ayırmalıyız” diye konuştu.

“Nefes Kredisi'nde yüzde 25 ciro kaybı kriteri kaldırıldı”

Kısa Çalışma Ödeneğinin, özellikle hizmet sektörünün toparlanması adına ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşene kadar devam etmesi gerektiğini söyleyen Gülsoy, Nefes Kredisi paketinin de yeni normalleşme dönemini için önemli bir doping olduğunu belirtti. Gülsoy, “1 milyon liraya kadar cirosu olanlar 50 bin lira, 10 milyon lira cirosu olanlarda 200 bin lira nefes kredisinden faydalanabiliyorlar. Oda olarak 48 milyon 900 bin lira üyelerimize kredi kullandırdık. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Nefes Kredisi'nde yüzde 25 ciro kaybı kriteri de kaldırıldı” şeklinde konuştu.

"Yıl sonuna kadar 3 milyar dolar ihracat hedefliyoruz”

Kayseri’de yılın ilk 5 ayında önceki yıla göre ihracatın yüzde 55.7 oranında arttığını belirten Gülsoy, “Kayseri’de ilk 5 ayda 1 milyar 318 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yatırımların ve üretimin paralel bir şekilde artmasını öngörüyoruz. Bu sene 3 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalarız. Yüksek Hızlı Tren, Otoban ve Lojistik Merkez yatırımlarının bir an önce başlamasını bekliyoruz. Ulaşım olmadan ticaret olmaz sloganımızı tekrarlamak istiyorum. Kayseri’nin hak ettiği günlerde hak ettiği değerlere kavuşması ve ihracatının da artması için bu yatırımların bir an önce hayata geçmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.