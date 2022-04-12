Tümen Tarım, Amerika pazarı için üretim kapasitesini yüzde 110 artıracak

Türkiye genelinde 5 şehirde sarımsak ve meyve üretimi gerçekleştiren Tümen Tarım, Adana’da 6 bin dönüm yeni arazi üzerinde meyve üretimine başlamayı hedefliyor. firma bünyesinde yer alanda 4 bin dönüm arazisi ve 3 bin dönümlük sözleşmeli tarım arazileri üzerinde üretim yapan firma yeni arazileriyle birlikte meyve üretim kapasitesini yüzde 110 artıracak. Aynı zamanda 3 farklı şehirde sarımsak ve meyve işleme tesisleri ve soğuk hava depoları bulunan firma yeni üretim kapasitesiyle Amerika ve Kanada pazarına ihracatını artıracak. Tümen Tarım Genel Müdürü Ercan Baltu, Adana’da ağırlıklı olarak sert çekirdekliler, erkenci narenciye ürünleri ve kiraz ürünlerinde üretim yapacaklarını aktardı. Adana, Mersin ve Bursa’da 38 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 70 bin metrekarelik üretim tesislerine sahip olduklarını belirten Ercan Baltu, Çukurova’da narenciye, muz ve avokado, Gaziantep’te sarımsak, Bursa’da ayva, armut, kayısı ve kiraz üretimi yaptıklarını ifade etti. Baltu, “Yıllık 3 bin ton sarımsak üretim kapasitemizle Türkiye’nin en büyük sarımsak üreticileri arasında yer alıyoruz. Ek kapasite artırımı yatırımlarımızla ülkemizin sarımsak ithalatını büyük oranda ikame edilmesini sağlık. Adana’da 600 dönüm arazi üzerinde yıllık 5 bin ton kapasiteyle muz üretimi gerçekleştiriyoruz. Muz ürünlerinde yerel ve uluslararası marketlerin en önemli tedarikçileri arasındayız. Osmaniye’de 600 dönüm arazi üzerinde Nar üretimi yapıyoruz. Ayrıca Yalova ve Bursa bölgesinde kivi, armut ayva, santa maria gibi katma değerli ürünlerde sözleşmeli üretim yapıyoruz” dedi.

Amerika’daki sarımsak piyasasında yüzde 10 pay almayı hedefliyor

Dünya genelinde toplanda 30 ülkeye aktif ihracat yaptıklarını ifade eden Ercan Baltu, başta Avrupa olmak üzere Rusya, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu’ya ürün gönderdiklerini söyledi. Rusya’ya nar ve sarımsak ihracatında yüksek paya sahip olduklarını kaydeden Baltu, “Toplam ihracatımızın yüzde 25’ini Avrupa ülkelerine yüzde 20’lik kısmını Türki Cumhuriyetlere gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Amerika ve Kanada pazarına hızlı bir giriş yaptık. En önemli ürün kalemlerimiz nar ve sarımsak oldu. Bu alanda bölgeye başarılı ihracat operasyonları gerçekleştirmeye devam ederek sarımsak ürünlerinde Amerika pazarında en az yüzde 10 pay almak” şeklinde konuştu.

Tesislerinin çatılarını solar panellerle donatıyor

Mersin’de 30 bin metrekare alan üzerine kurulu 30 adet soğuk hava deposu, 3 adet muz sarartma, narenciye boylama ve paketleme üretim hatlarının yer aldığını kaydeden Ercan Baltu, Bursa’da da 10 bin metrekare alan üzerine 10 adet soğuk hava depolarının olduğunu belirtti. Mersin merkez tesislerinde ilk etapta 11 bin metrekare büyüklüğe sahip çatıları solar paneller ile donattıklarını ifade eden Baltu, yıllık 1.2 megavat kurulu güç ile yenilenebilir enerji üretimine başladıklarını söyledi. Meyve işleme ve paketleme tesislerinin enerji ihtiyacının tamamının güneşten sağladıklarını ifade eden Baltu, “2’inci etapta Mersin’deki 2’inci tesisimizin çatılarına da 1.1 megavat güce sahip GES kuracağız. Daha sonra hedefimizde Bursa’daki tesislerimiz için 500 kilovat güce sahip GES yatırımı olacak” diye konuştu.

Ar-Ge seralarında sürdürülebilir üretim için projeler hazırlıyor

Mersin merkez tesislerimizde ayrıca 12 bin metrekare alan üzerinde Ar-Ge seralarının yer aldığını belirten Tümen Tarım Genel Müdürü Ercan Baltu, burada alanında uzman Ar-Ge ekibiyle üretim verimliliğini artıracak deneme üretimleri yaptıklarını kaydetti. Son olarak avokado, muz ürünlerinde yaptıkları çalışmalarla verimlilik oranlarını artırdıklarını söyleyen Baltu, şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemde su ihtiyacı az olan, susuzluğa dayanıklı yaş meyve sebze çeşitlerindeki üretimimizi artırmak istiyoruz. Çevresel etkileri daha az olacak üretim planlamaları geliştiriyoruz. Ar-Ge ekibimiz, iş ortaklarımıza sürdürülebilir ürün tedariki sağlamak için en önemli gücümüzü oluşturuyor. Ayrıca gece saatlerinde bitki aydınlatma ürünleriyle üretim süresini kısaltacak yöntemler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemize ithal gelen, piyasada az bulunan hedef pazarlarımızda ithalata bağımlı olan tarımsal ürünlerin üretimine daha da ağırlık vereceğiz.”