TURAB, nitelikli ticareti artıracak projelere odaklandı

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Türkiye ile beraber 6 Türk cumhuriyeti ve 22 Arap ülkesi arasındaki kardeşlik, dostluk, ekonomik ve ticari bağlamda ilişkilerin gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan Türk ve Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) yeni dönemde katma değerli ve nitelikli ticari hacmi artıracak projelere odaklanacak. Ülkeler arasındaki ticaretin güvenli ve dürüstçe yapılması için önemli eğitim, veri raporları ve ülke dosyaları projeleri hazırladıklarını söyleyen TURAB Genel Başkanı Fahri Kuş, “Türkiye’nin ticareti ne kadar artarsa, TURAB olarak bu artışa ne kadar destek olursak bizim için büyük onur olacak. Kuracağımız yeni temsilciliklerle TURAB’ın çıtasını daha ileriye taşıyıp, firmalara yeni keşfedilecek alanlar yaratacağız. Bunun için pandemi nedeniyle yarım kalmış projeleri bitirip yeni projelerimizin hayata geçmesine dair çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İlişkili olduğu ülkelerdeki temsilcilik sayısını artırılacak

Yeni dönemdeki ilk hedeflerinin güçlü bir yapılanma kurmak olduğunu belirten Fahri Kuş, bunun için 12’si yurt içinde 12’si de yurt dışında olan temsilciliklerine yenilerini eklemeyi hedeflediklerini söyledi. Önümüzdeki süreçte iştiraki olduğu birçok ülkede yeni temsilcilikler kurmak için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Fahri Kuş, “Yeni temsilciliklerimiz bizim yurt dışı pazarlara bakış açımızı güçlendirecek. Ayrıca mevcut temsilciliklerimizin ve şubelerimizin de organizasyonlarını gerçekleştireceğiz. Yurt içinde İstanbul şubemizi güçlendirecek çalışmalarımız devam ediyor. Kilis temsilciliği ve şube çalışmalarımız devam ediyor. Ankara İzmir ve Konya’da da yeni şubeler kurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Firmalara ticari ülke raporları hizmeti verecek



Yeni dönemde 29 ülkede sahip oldukları ticaret bağlantılarını güçlendirecek ve ticaret hacmini daha da artıracak yeni organizasyonlara imza atacaklarını bildiren Fahri Kuş, şunları söyledi: “Yapacağımız projelerle şirketlerimizin kârlılığını yükselterek, maliyetleri azaltacağız. Devlet destekli projeleri araştırıp söz konusu uygulamalar hakkında üyelerimizi düzenli olarak bilgilendirip firmalarımızın işlem kapasitesinin artıracağız. Ülke dosyaları projemizde de temsilciliğimizin bulunduğu ülkelerden önemli veri raporları hazırlayacağız. İlgili ülke ile iş yapabilme kalitesinden, şirket kurma şekline kadar, üretim ve lojistik maliyetlere kadar geniş bir alanda dosyaları hazırlayıp üyelerimize sunacağız. Söz konusu dosyaların içerisinde ülkelerin en çok ihtiyacı olduğu ürün kalemlerine ilişkin önemli bilgilerde yer alacak. Ayrıca pandemi nedeniyle online platformlarda sürdürdüğümüz ülke toplantıları ara vermeden devam edecek.”

TURAB Akademi, nitelikli ihracatçı kadrolar yetiştirecek



Protokol, dış ticaret, dijitalleşme, kültürel araştırma, gezi ve yabancı dil eğitimi gibi konularda çalışmalar yürütecek TURAB Akademi’nin kısa bir süre sonra faaliyetlerine başlayacağını duyuran Fahri Kuş, yeni eğitim birimleri aracılığıyla nitelikli ihracatçı kadrolar yetiştireceklerini bildirdi. TURAB Akademi’nin kuruluşu için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Fahri Kuş, “En büyük amacımız, yabancı yatırımcıları Türkiye’ye gelmesini sağlamak ve yurt içindeki firmaların da ihracatını artıracak nitelikli personel kadrolara gerekli eğitim desteği vermektir” dedi.