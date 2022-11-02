Turan: Mevcut OSB alanını 2 katına çıkarmak istiyoruz

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

Bakanlığının OSB’lere sağladığı destekler, mevcut OSB’lerdeki durum, yenilenebilir enerji ve Yeşil OSB’nin önemine değinen Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “En fazla istihdamın sahibi Gaziantep OSB ve 240 binin üzerinde çalışanı var. Türkiye’deki sanayi alanlarının oranına bakıldığı zaman ise arzulanan seviyede değiliz. 180 bin kilometrekare yüz ölçümümüzün an itibarıyla 280 bin hektarlık alanı sanayi alanı olarak kullanılıyor. Bu da yüzde 0,4 civarında bir alana denk geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hedefimiz sanayi alanımızı yüzde 1’e çıkarmak. Yani mevcut alanımızı iki katına çıkarmak istiyoruz. Bu oran Almanya’da yüzde 8’lerde” değerlendirmesinde bulundu.

Oruçoğlu Termal’de gerçekleşen çalıştayda, mevcut OSB'lerin yeşil OSB'ye dönüştürülmesi, yeni kurulacak OSB'lerde planlamaların yeşil OSB gerekliliklerine göre yapılması ve imalat sektöründe faaliyet gösteren ilgili firmaların yeşil enerjiye yönelik bilgi ve farkındalıklarının arttırılması masaya yatırıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, “Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamızın verdiğimiz yenilebilir enerji konusundaki desteklerle TSO Dünyanın En Yeşil Binası ödülünü aldı. Biz de böyle bir süreçte destek vermekten gurur duyduk” dedi.



“Yatırımcı Yeşil OSB kurallarına uymak zorunda”

İlçe kaymakamları, OSB başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, konuşan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser ise odanın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile Paris İklim Anlaşması’na uyumlu çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, Yeşil OSB olarak kurulma aşamasındaki Merkez 2.ci OSB ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bizim iddiamız, Merkez 2’nci OSB’nin daha kuruluş aşamasında, yönetim binasından, atık yönetimine kadar geniş bir kurallar bütünü ortaya koymak ve yatırımcı firmaların da belirlediğimiz kurallara uymasını sağlamaktır. Yeşil OSB’nin Yönetim Binası’nda yenilenebilir enerjiyi kullanacağız, yağmur sularını depolayacağız, atıksuları çevreye en uygun şekilde bertaraf edeceğiz. OSB’mizin tüm altyapısını Yeşil OSB’ye uygun yapacağız. Bu bağlamda Yeşil OSB’ye yatırım yapacak firmalar ile görüşürken konuyu kendilerine anlatıyoruz. Gerçekleştirecekleri yatırımda güneş enerjisinden yararlanma, atıksuların kullanımı gibi konuları zorunlu tutacağız.”

Afyon’un 3 yeni OSB talebi var



Vali Yardımcısı Nurullah Kaya da, Afyonkarahisar’da 9 adet OSB bulunduğunu ve yatırımcı sayısının arttırılması için çaba gösterdiklerini belirterek şunları söyledi: “Afyon genelinde şu anda 3 yeni OSB’mizde hazırlık aşamasında. En son Sultandağı - Çay civarında Gıda İhtisas OSB talebi geldi. Yine Susuz-Afyon sınırında İhtisas OSB talebi geldi. Bolvadin’de Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından takip edilen bir Hayvancılık, Gıda İhtisas OSB bölgesi çalışmamız devam ediyor”