TURFOOD 3’üncü kez kapılarını açtı

BURSA (DÜNYA) - Fuara sektör profesyonellerinin yanı sıra Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, İngiltere ve İsveç’ten olmak üzere toplam 5 ülkeden 25 kişilik bir alım heyeti de katıldı. 18 Eylül’de sona erecek fuarda ayrıca ikili iş görüşmeleri yapılacak.

Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu, Bursa Aşçılar Derneği, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği ile Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen fuarda 40 firma stant açtı.

Gıda üreticileri ve toptancıları, et ve süt ürünleri, içecek, su ve meyve suyu, market, restoran ve otel ekipman firmalarının yer aldığı fuarın profesyonellere yönelik olduğuna işaret eden Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “Gerçek alıcılarla tedarikçileri bir araya getirdik. Önümüzdeki yıl katılımcı firma sayımızı 80’e çıkaracağız” dedi. Eker, Bursa’nın gıda ve gastronomi alanındaki gücüne de dikkat çekti.