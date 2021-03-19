TÜRİB’de ilk pamuk elektronik ürün senedi işlemi gerçekleşti

İZMİR - İTB iştiraki Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ. (ELİDAŞ) tarafından oluşturulan yaklaşık 26 ton pamuk ELÜS’ü 15.7 TL/kg fiyattan işlem gördü. TÜRİB’in, tarımda lisanslı depoculukla başlayan çağdaş pazarlama sisteminin yeni adımı olduğunu söyleyen ELİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de, “Ege pamuğumuzun da bu platform üzerinden ilk işleminin gerçekleşmesi bizleri oldukça mutlu etti. Tarım ürünleri ticaretinin zorlaştığı ve öneminin arttığı bu dönemde pamuk ELÜS piyasalarının çalışmaya başlaması çok önemli” dedi. En son pamuk ELÜS işleminin 2015 yılında İTB Elektronik İşlem Platformu’nda (İZBEP) gerçekleştiğini hatırlatan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, “Ticaret borsalarının ELÜS işlem yetkisinin TÜRİB’e devredilmesinin ardından gerçekleşen bu işlem TÜRİB açısından da bir ilk. Yapılacak tanıtım ve altyapı iyileştirme faaliyetleri ile birlikte önümüzdeki dönemde pamuk ELÜS işlemlerinin artmasını bekleyebiliriz” diye konuştu.