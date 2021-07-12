“Turizm etkisi görüldü”

BURSA (DÜNYA)

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi olduğunu hatırlatarak, “Bu durum hizmet sektörünün işsizlik üzerindeki etkisini bize gösterdi. Hizmet işletmeleri başta restoranlar ve turizm tesisleri olmak üzere çalışmaya başlayınca işsizlik de geriledi. Bizim genç işsizlerimize iş imkanını acilen sağlamamızın en kısa yolu turizmden ve hizmet sektöründen geçiyor” dedi.

Türkay, bu kestirme çözümün yanı sıra kalıcı çözüm için de istihdam politikaları oluşturulması gerektiğini ifade etti. Türkay şunları söyledi: “İstihdam politikaları, eğitimi öncelikleyen, hukuk, demokrasi ve özgürlükler üzerine inşa edilmeli. Aksi halde istihdam sorunumuz hep sürecektir. Geleceğe göre planlar yapmalı, katma değerli ürün üretmenin yetişmiş insanla mümkün olduğunu unutmamalıyız. Ancak yetişmiş insan da daha çok özgürlük alanı ister. Genç beyinlerimizi başka ülkelere kaptırmamalıyız.” Türkay, Türkiye’nin önünün açık olduğunu sadece iyi eğitim, hukuk ve özgürlük genişlemesiyle geleceğimizin parlak olduğunu da ifade etti.