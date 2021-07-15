Turizm kalite ve hizmet ödülleri sahiplerini buldu

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA – Antalya’da turizm sektöründe faaliyet gösteren QM Dergi ve Fuarcılık tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen QM Awards Hizmet ve Kalite Ödülleri sahiplerini buldu.

QM Dergi ve Fuarcılık’ın sahibi Selçuk Maral, 11 ülkede ve Türkiye’de yapılan oylama ve değerlendirme sonucu pandemi döneminde büyük kriz içinde olan turizm sektörünün 2021 yılında yeniden hareketlenmeye ve toparlanmaya başladığını söyledi. Maral, düzenledikleri fuar ve çeşitli etkinliklerle turizm sektörüne moral vermek istediklerini sözlerine ekledi.

“Uçaklar dolu geliyor”

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, pandemi öncesi 2019 yılında Türkiye turizminin tüm zamanların rekorunu kırdığını ancak Covid-19 sürecinin sektörün moralini bozduğunu kaydetti. Türk turizminin krizleri çok iyi yönetme kabiliyeti olduğunu ifade eden Yağcı, şunları kaydetti: “2019’da başka bir dönemdeydik. Geçen yıl başka bir dönem olmuştu. İşimiz üretmek, üretmek ve değer yaratmak. Herkesin karamsarlığa kapıldığı bu süreçte turizm sektörü olarak ayakta kaldık ve karamsarlığa kapılmadık. Geçen yıl oteller açık değildi. Şimdi bu sezon binden fazla otel açık. Uçaklar dolu geliyor. Başarılı bir dönem olacak. Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması bir dönem daha kalacak. Bu dönemde önem ve değer katan herkese teşekkür ediyorum. En kötü dönemde turizm ayakta kalacak. Türkiye’nin petrolü yok ama turizmi var.”

ÖDÜL ALAN İŞLETMELER

Türkiye’nin En İyi Yönetilen Konaklama Sektörü Eğlence Hizmetleri Kategorisi

- En İyi Outsource Otel Eğlence Yönetimi : Steps Productıon

- En İyi Outsource Otel Show Yönetimi: Seans Organizasyon

- En İyi Outsource Otel Müzik Ve Eğlence Yönetimi: Raınbow Entertaınment

- En İyi Outsource Etkinlik & Konser Yönetimi: Ballerını Entertaınment Company

- En İyi Party & Festival Yönetimi: Icon Event

Türkiye’nin En İyi Yönetilen Turizm Hizmet Ürünleri

- En İyi Turizm Sağlık Hizmetleri :Anadolu Hastanesi

- En İyi Turizm Güzellik Merkezi Hizmetleri: Ni Beauty Lab.

- En İyi Turizm Kozmetik Destek Ürünleri: B2cmd – Doğuş SPA

Türkiye’nin En İyi Yönetilen Outsource Konaklama Sektörü Hizmetleri

- En İyi Outsource Spa & Wellness Hizmetleri: Ocean Club Fıtness & Spa

- En İyi Outsource Security Hizmetleri: Securıtas

Türkiye’nin En İyi Yönetilen Seyahat Teknolojileri

- En İyi Otel Yönetim Yazılımı (Yerli) : Elektra Web

- En İyi Acente Yönetim Yazılımı : Sedna

- En İyi Dijital Seyahat Acentesi: Tatilsepeti.Com

- En İyi Online Satış & Pazarlama Destek Firması: Paximum

- En İyi Online Satış Yönetim Yazılımı: Hotel Runner

- En İyi Küresel Satın Alma & Dağıtım Teknolojileri: Hotelbeds

- En İyi Turizm Çağrı Merkezi Teknolojileri: Güven Telekom

Türkiye’nin En İyi Yönetilen Bölgesel Şehir Otelleri

- En İyi Şehir Oteli / Akdeniz Bölgesi: Akra Hotel

- En İyi Şehir Oteli / Ege Bölgesi: Swissotel İzmir

- En İyi Şehir Oteli / İç Anadolu Bölgesi: Alegria Business Otel

- En İyi Şehir Oteli / Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Divan Gaziantep

- En İyi Şehir Oteli / Karadeniz Bölgesi: Dedeman Park Trabzon

- En İyi Şehir Oteli / Marmara Bölgesi: Bosphors Four Season Hotel

Türkiye’nin En İyi Yönetilen Otelleri

- En Küçük Butik Suit ve Villa Otelleri: Kempınskı The Dome Antalya

- En İyi Muhafazakar Oteli:bSelge Beach Resort & Spa Otel Antalya

- En İyi Mice Oteli: Granada Luxury Belek

- En İyi Mice Luxury Oteli: Susesi Luxury Resort

- En İyi Dört Mevsim Oteli: Maxx Royal Belek Golf Resort

- En İyi Spa & Wellnes Oteli: Calista Luxury Resort Belek

- En İyi Thermal Oteli: NG Afyon Wellness Convention

- En İyi Golf Oteli: Gloria Golf Resort – Belek

- En İyi Çevre Dostu Oteli: Aquaworld Belek Hotel

- En İyi Etkinlik Ve Eğlence Oteli: Rixos Sungate Hotel

- En İyi Çocuk Etkinlik ve Macera Oteli / Akdeniz Bölgesi: Granada Luxury Belek

- En İyi Çocuk Etkinlik ve Macera Oteli / Ege Bölgesi: Club Marvy

- En İyi Çocuk Etkinlik ve Macera Oteli / Fethiye: Hıllsıde Beach Club

Türkiye’nin En İyi Yönetilen Aile Otelleri

- En İyi Aile Oteli / Kemer – Tekirova: Mirage Park Resort Kemer

- En İyi Aile Oteli / Kundu – Belek: Selectum Luxury Resort

- En İyi Aile Oteli / Side – Manavgat: Aydın Bey Kıngs Palace & Spa

- En İyi Aile Oteli / Alanya: Orange County Resort Hotel Alanya

- En İyi Aile Oteli / Bodrum: Tıtanıc Delux Bodrum

- En İyiAile Oteli / Marmaris: Emre Hotels

- En İyi Aile Oteli / Kuşadası: Fantasıa Delux Kuşadası

- En İyi Luxury Aile Oteli / Akdeniz Bölgesi: Regnum Carya

- En İyi Luxury Aile Oteli / Ege Bölgesi: D Marıs Bay Marmaris

- En İyi Aile Etkinlik Ve Eğlence Merkezi / Akdeniz Bölgesi: The Land Of Legends Theme Park

- En İyi Aile Etkinlik Ve Eğlence Merkezi / Ege Bölgesi: Aqua Fantasy Aquapark Selçuk

Türkiye’nin En İyi Yönetilen Resort Otelleri

- En İyi Resort Oteli / Akdeniz Bölgesi: Ela Qualıty Resort Hotel

- En İyi Luxury Oteli / Akdeniz Bölgesi: Maxx Royal Kemer Resort

- En İyi Resort Oteli / Ege Bölgesi: Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa

- En İyi Luxury Oteli / Ege Bölgesi: Lujo Hotel Bodrum

- En İyi Zincir Resort Otel Markası: Limak Hotels

- En İyi Zincir Luxury Otel Markası: Rixos Hotels

- En İyi Çıkış Yakalayan Zincir Otel Markası: Armas Hotels

Türkiye’nin En İyi Yönetilen Tur Operatörü ve Acenteleri

- En İyi İç Pazar Tur Operatörü: ETS Tur

- En İyi BDT Pazarı Tur Operatörü: Anex Tour

- En İyi BDT Pazarı Luxury Tur Operatörü: CIP Service

- En İyi Turistik Charter Havayolu Şirketi BDT Pazarı: Azur Air

- En İyi Balkan & Baltık Tur Operatörü: Akay Travel Service

- En İyi Batı Avrupa Pazarı Tur Operatörü: FTI/ Meeting Point

- En İyi Turistik Charter Havayolu Şirketi Avrupa Pazarı: Corendon Airlines

- En İyi Golf Turizm Acentesi: Bilyana Golf Holidays

- En İyi Futbol Kamp Turizmi Acentesi: Enda Tour - Dilahan Turizm

- En İyi Incoming Acentesi: Akay Travel Service

QM Awards Özel Ödülleri

- Kalite Yönetimi Profesyonel Özel Ödülü: Gülin Kocakaya

- Kalite Yönetimi Yatırımcı Özel Ödülü: Süleyman Kilit

- Kalite Yönetimi Özel Ödülü: Sherwood Hotels

- Warrıor Özel Ödülü: Mete Vardar

- Liderlik Özel Ödülü: Fettah Tamince

- İstihdam Özel Ödülü: Barut Hotels

- İnovasyon Özel Ödülü: Hello otel

- Marka Özel Ödülü – Acente: TUI Rusya

- Marka Özel Ödülü – Otel: Hayrettin Özaltın

- Ceylan Özel Ödülü: Eskişehir Turizm Birliği Başkanı Deniz Demir

2020 Yılı Sponsorları

- Kurumsal Destek: Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD)

- Basın Sponsoru: Hürriyet Gazetesi

- Gümüş Sponsorlar: Ejder 3200 Erzurum Büyükşehir Belediye ve Ni Beauty Lab.

- Özel Sponsorlar: Emir Kargo, Miray Sebze & Meyve, Savalan Aspi Winery, Vagheggi

- Hizmet Sponsorları: Art Event Group, Global Event Company, Grass Company, Hotech ve Sushi Hanga&Noodle