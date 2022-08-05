“Turizm projeleri geliştiren özel sektörün önünü açacak hamlelerde bulunacağız”

Esra Özarfat

BURSA - Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmayı ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısından vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya’nın Esence (Eşkel) sahilinde düzenlendiği basın toplantısı ile hem belediye hem de Tarım Peyzaj A.Ş ve BUSKİ tarafından sahillerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Aktaş, bu yıl yaz sezonunda 24 adet halk plajında, 25 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile her gün rutin olarak 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yaptıklarını söyledi. Plajlarda, temizlik, bakım onarım, kum nakillerinin tesviye ve kum eleme çalışmaları yaparak sahilleri konforlu hale getirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, plajlara soyunma kabini, ücretsiz duş, şezlong ve engelli platformu yerleştirildiğini açıkladı. Yüzme sezonu boyunca sabah erken saatlerde kıyılarda ve plajlarda biriken çöp, yosun, taş ve benzer atıkların toplanarak, plajların her gün kullanıma hazır hale getirildiğini kaydeden Başkan Aktaş, halk plajlarının temiz tutulması noktasında vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü, vatandaşlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini vurguladı. Yaptıkları çalışmalarla Bursa’ya ilk defa ‘mavi bayrak’ kazandırdıklarını belirten Aktaş, Mesudiye, Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu plajları için de Mavi Bayrak başvurusuna hazırlandıklarını söyledi.

“Turizm yatırımları Bursa’nın gündeminde değil”

Özel sektörün sanayi alanı için belediyeden talepte bulunduğunu ancak aynı yatırım iştahını turizm konusunda görmediklerini ifade eden Alinur Aktaş, proje sunulması halinde belediye olarak çalışma yürütebileceklerini aktardı. Aktaş, “Bana sanayi yeriyle alakalı yüzlerce talep geliyor ama sahil ve turizm yatırımıyla alakalı 4.5 yılda bir kişi gelmedi. Turizm yatırımlarının Bursa’nın gündeminde olduğunu zannetmiyorum. Uygun bölgeler var. Sahillerde önemli çalışmalar yaptık ve yapıyoruz. Bu değişim ve dönüşüm Bursa’da farklı sektörlerde yatırım yapan iş insanlarının dikkatini çekerse, yeni tesislerin gelmesi şehrin hem konaklama altyapısını güçlendirmek hem de ekonomik yelpazesini geliştirmek adına da farkındalık oluşturur. Bu anlamda yatırımcılarımıza çağrıda da bulunuyoruz” dedi.