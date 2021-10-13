‘Turizm Şehri İnegöl’ için yol haritası belirlenecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - İnegöl, sanayi alanında özellikle mobilya başta olmak üzere yakaladığı başarı, ardından tarımda kısa sürede kat edilen mesafenin ardından yeni hedefini turizm olarak belirledi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, öncelikle ilçede bir turizm platformu oluşturacaklarını belirterek paydaşları bu platform etrafında bir araya getireceklerini, ilçenin avantaj ve dezavantajları ile yapılması gerekenleri masaya yatıracaklarını söyledi.

Oylat’ın yeni bir Davos potansiyeli barındırdığına dikkat çeken Başkan Taban, “Elimizde termal kaynaklarımızın olduğu bir şifalı incimiz, Oylat’ımız var. Oylat’ta biz niye 300 bin turist ağırlıyoruz? Neden 3-5 milyon değil? Niye benim şehrimde Oylat’ım bir Davos olmuyor? Ben bu fırsatları yakalayacağımızı ve buna mukabil eylem planlarımızı oluşturacağımızı düşünüyorum. Termalle ilgili birtakım çalışmalarımız var. Oylat’ta sağlık turizminden daha fazla imkan sağlayabilmek anlamında orada bir fizik tedavi merkezi oluşturulmasıyla ilgili çaba devam ediyor. Ayrıca şehrimizde yeni bir termal su bulundu. Özel yatırımlar gerçekleştirilebilir mi, bunu da bir yandan çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

İnegöl mutfağı oluşturuluyor

Farklı kültür ve coğrafyalardan pek çok insanı barındıran İnegöl’ün gastronomi alanında da güçlü olduğunu ifade eden Taban, bir yıldır süren çalışmalarla kırsal mahallelerdeki gastronomi ve kültürel anlamdaki değerleri kayıt altına aldıklarını kaydetti. Alper Taban, Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nde oluşturulan demo mutfak atölyesinde, derlenen bu farklı lezzetlerin ‘İnegöl Mutfağı’ adı altında birleştirileceğini söyledi. Taban, “Baş aktörümüz İnegöl Köftesi. İnegöl’ün tanıtım gücü anlamında da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gelen yabancı misafirlerimize İnegöl ile ilgili ne biliyorsunuz dediğimizde yüzde 50’si köfte, yüzde 50’si mobilya diyor” diye konuştu. Alper Taban, ilçe lezzetlerini tanıtacak bir gastronomi fuarı için de çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

Osmanlı’nın ilk fetih kalesi

İnegöl’ün Osmanlı’nın kuruluşuna şahitlik eden önemli bir kent olduğuna işaret eden Alper Taban, “Bu şehir kuruluşa şahitlik etmiş bir şehir. Osmanlı’nın ilk fetih kalesi olan Kulaca Kalesi burada. Yine Osmanlının ilk şehidi burada Baykoca. Buradan ben pek çok güzelliğin çıkacağını ümit ediyorum. Nihayeti itibariyle pek çok değerlerimiz var. Bu konuda heyecanlı olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Tüm paydaşlarımızın gayretleriyle İnegöl’de turizm bugünden sonra daha da güzel işler ortaya koyacak ve bizlere katma değer sağlamış olacak” değerlendirmesini yaptı. Turizm Şehri İnegöl hedefine ulaşmak için şehrin bu alandaki temsilci ve paydaş isimlerinin yer aldığı bir panel düzenlendi. Panelde; “İnegöl Özelinde Covid-19 ve Sonrası İçin Sektöre Yönelik İnovatif Öneriler”, “Turist Rehberi Gözünden İnegöl”, “Sağlık Turizmi ve İnegöl” ile “Yerel Mutfağın Destinasyon için Önemi” konuları masaya yatırıldı.

İnegöl, termal turizmde; Oylat, tarih turizminde; İshak Paşa Camii ve Külliyesi, Ortaköy Kervansarayı, doğa turizminde; Oylat Mağarası, Kıran ve Başalan Yaylaları, Hacıkara ve Kıran Şelaleleri, kültür turizminde; Kent Müzesi, sanayi turizminde de Mobilya Müzesi ile zengin bir yapıya sahip. Doğa turizminde Yeniceköy’de hayata geçirilen “Doğa Sporları ve Turizm Merkezi DOSTUM projesi de Türkiye’nin pek çok yerinden ziyaretçi ağırlıyor.