Turizm sektörü çalışanlarını tutmak için maaşları artırdı

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - En fazla turistin geldiği Rusya ile Ukrayna arasında olası savaş nedeniyle büyük bir belirsizlik yaşayan Türkiye turizm sektörü, bir yandan da yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor. Sektörün öncelikle, pandemi sürecinde başka sektörlere kaptırdığı nitelikli personeli tekrar geri kazanmak istediği, diğer taraftan da mevcut personeli tutabilmek için ücretleri artırdığı belirtiliyor.

Rusya Ukrayna arasında yaşanan soğuk savaşa rağmen sektör, pandemi nedeniyle yaşadığı kayıpları, 2022’de kapatmayı umut ediyor. Başta Avrupa ülkeleri ile İngiltere, Rusya ve Ukrayna pazarlarından gelen erken rezervasyonlar ile Avrupa ülkelerinde karantina koşullarının gevşetilmesi turizm sektörü için 2022, “umut yılı” oldu.

Pandemi sürecinde kalifiye çalışanlarını başta lojistik ve kurye sektörüne kaptıran turizmcilerin, yeni sezonda eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eski çalışanlarını davet ederek sektöre kazandırmak isterken diğer taraftan da mevcut çalışanlarını tutabilmek için de ücretlere yüksek oranda zam yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere konaklama sektöründe birçok otel işletmesi mevcut çalışanların ücretlerine en az yüzde 25 olmak üzere, yüzde 45-60’lara varan oranlarda artış yaptı.

“Bu sezon sektörde nitelikli eleman sıkıntısı yaşanacak”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 2022 yaz dönemi turizminin 2021 yılına göre oldukça iyi geçeceğini söyledi. Avrupa’da hareketliliğin başladığını, Türkiye ve Antalya’ya tercihlerin yoğunlaştığına dikkat çeken Atmaca, 2021-2022 kış sezonunun da oldukça iyi başladığını kaydetti.

Atmaca, başta Belek ve Kundu turizm bölgelerinde spor turizmi olmak üzere golf, tenis, futbol etkinlikleriyle birlikte fuar ve kongre turizminin de hareketlendiğine dikkat çekti.

Son dönemde İngiltere’den ağız sağlığı ve diş tedavisi amacıyla Antalya’ya gelen turist sayısının da arttığını belirten Ülkay Atmaca, “2022 yılı geçen yıla göre daha iyi olacak. Ancak sezon nitelikli eleman sıkıntısıyla karşı karşıya. Tüm oteller açıldığında şu anki personel sayısı yaz sezonu için yeterli değil. Otellerin birinci önceliği mevcut personeli ellerinde tutmak ve kaybetmemek. Turizm sektörü pandemi sürecinde kaybettiği nitelikli personeli yeniden sektöre kazandırmak için çalışıyor” dedi.

Otel satın almaları arttı

Aralık ayı başından bu yana otel satın almalarında da müthiş artışların olduğunu, gıda ve mal tedarikinde zorluk yaşandığını vurgulayan Ülkay Atmaca, şunları kaydetti: “Otel satın almalarındaki fiyat artışları elbette oda fiyatlarına da yansıyacak. Sektör döviz kurlarını takip ediyor. Mal tedarikindeki fiyat artışları böyle giderse oda fiyatlarında da artış kaçınılmaz olur.”

“Nitelikli elemana kamu desteği şart”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) önceki dönem Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Osman Ayık, Rusya-Ukrayna krizine rağmen 2022 sezonunun iyi geçmesini umut ettiklerini söyledi. Pandemi süreciyle birlikte turizmde de koşulların ve müşteri taleplerinin değiştiğini anlatan Ayık, turizm sektöründe insan kaynağının çok iyi yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Sektörde nitelikli eleman konusunun sürdürülebilirliği için kamu desteğinin de mutlaka sağlanması gerektiğini dile getiren Osman Ayık, istihdamda sektörel düzenlemelerin yapılmasını istedi. Ayık, şöyle devam etti: “Turizm sektöründe insan kaynağını yönetmek önemli hal aldı. Sektörde personel ücretleri, mevsimlik işçi gibi sorunlar var. Çalışma konusunda sektörel düzenlemeler yapılmalı ve sürdürülebilirlik sağlanmalı. Sektör çalışanlarını korumak için bir takım uygulamalar geliştirmeli. Bu da sadece işveren desteği ile olmaz. Kamunun da desteği olmalı. İşletmelerin sermaye desteği yetersiz.”

Osman Ayık, gıda ve enerji girdi maliyetlerinde artışların çok had safhada olduğunu, yılbaşından önce 14 bin lira fatura gelen kapalı oteline 52 bin lira elektrik faturası geldiğini sözlerine ekledi.