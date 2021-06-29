Turizm sektöründe resepsiyonist yok, bahçıvan karaborsada

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Pandeminin etkisini en çok hissettirdiği sektörler arasında yer alan turizm, normalleşmeye sevinemedi. İşlerin yavaş yavaş açılmaya başladığı sektör, bu kez istihdam edecek personel bulmakta zorluk yaşıyor. İzmir ve Ege illerindeki oteller, yabancı dil bilen başta resepsiyonist olmak üzere kat görevlisi ve satış biriminde çalıştıracak eleman bulamazken, sahil otellerinde ise bahçıvan ve peyzaj elamanı sıkıntısı had safhada. Yaşanan istihdam sorununa karşı İnsan Kaynakları Çalıştayı düzenleyen Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), meslek liseleri ve halk eğitim kurumlarıyla sektöre özel meslek edindirme kursları açılması için girişimde bulunma kararı aldı.

Sektör destek bekliyor

Çalıştayda konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, sektörün kalifiye elemanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. “Sektörde istihdamın, kalifiye işgücünün korunması için yeni teşvikler ve destekler gerekiyor" diyen İşler, çalıştayda masaya yatırılan konuların, dile getirilen sorunların ve çözüm yollarıyla ilgili raporun Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na sunulacağını kaydetti.

Kapanmalardan etkilendi

Ege Turistik Otel ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Süzer de, pandemi nedeniyle yaşanan kapanmalardan ilk ve en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıklarını belirterek, “Çalışanlar, ‘yeni bir dalga yaşanırsa işimi kaybederim’ endişesi ile kalıcı işlere bakıyor. Yabancı dil bilen, temsil kabiliyeti olan turizm çalışanları devamlılığı olan call center gibi işlere yöneldi. Şu an birçok otel, resepsiyonist bulamıyor. Yine belli noktalarda kat görevlisi eksiği söz konusu” dedi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise, “Herşey yolunda gitse dahi sezon kasımda sona erecek ve turizm çalışanları Mayıs 2022’ye kadar işsiz kalacak. Dolayısıyla devletin işverene yönelik SGK ve istihdamın üzerindeki vergi yükü ile ilgili ciddi bir desteğinin yanı sıra çalışanlara yönelik maddi desteği çok yerinde olacaktır” diye konuştu. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de hizmet sektörünün personelle ayakta kalabileceğini belirtti.