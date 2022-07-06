Turizm sektörünün aradığı profesyoneller Young Skal’la yetişecek

Duygu GÖKSU



İZMİR - Sektörün yetişmiş iş gücüne ve genç turizmcilere ihtiyacının büyük lduğunu söyleyen Skal Türkiye Başkanı Sadık Altıparmak, turizm eğitimi alan gençlere destek ve motivasyon artırma amacıyla düzenli olarak burs verildiğini aktardı.

Dünya turizm profesyonellerinin küresel turizmi ve arkadaşlığı yaymaya çalıştığı uluslararası en yaygın ve en eski turizm sivil toplum örgütü olan USDF, bünyesinde, uluslararası seyahat ve turizm endüstrisindeki tüm sektörleri toplaması bakımından dünyada tek örgüt. Skal Türkiye, toplam 15 kulüp ve 750’den fazla turizm profesyonelini tek çatı altında topluyor.

Dünyada ilk Antalya ve İstanbul

Young Skal’ın en önem verdikleri projelerin başında geldiğini söyleyen Altıparmak, “Sektörün yetişmiş iş gücüne ve geleceğe yön verecek genç turizmcilere olan ihtiyacı ortada. Skal'ın dinamizmini korumak ve devamlılığını sağlamak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir organizasyon olan Young Skal üyeleri, genç turizm profesyonelleri ve turizm eğitimi almakta olan öğrencilerden oluşuyor. Bizler USDF olarak turizm eğitimi alan gençlerimizi desteklemek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenli olarak burs veriyoruz” dedi.

Dünya'daki ilk Young Skal gruplarının Antalya ve İstanbul'da kurulduğunu aktaran Altıparmak, “Skal'ın gençlere yaptığı çağrıya dünyada ilk cevap verenler ve 1999 yılında ilk Young Skal gruplarını organize ederek Skal International'ın merkezi Torremolinos'a bildirenler Türk gençleri oldu. Uluslararası Young Skal Sempozyumu 2016 yılında Ankara kulübümüz tarafından gerçekleştirildi. Şu anda ülkemizde İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir de Young Skål grupları faaliyetlerini sürdürüyorlar. Gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak ve gelecekte yetişkin, başarılı turizm profesyonelleri olmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Federasyon olarak sürdürülebilir gelecek için, etki odaklı döngüsel projelere öncülük ederek ve “İyi Bak Dünyana” diyerek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

“Spor, kültür ve sanat yatırımları artmalı”

Türkiye’de son zamanlarda artan gastronomi festivalleri, skal kulüplerinin yerel yönetimlerle işbirliğiyle yarattıkları tanıtım günleri ve fuarlarda etkin katılımın, önemli ekonomik değerler olduğunun altını çizen Altıparmak, “Ülkemiz turizmi büyüme eğilimini koruyor ancak performans, sahip olduğumuz potansiyelin gerisinde. Hizmet sektöründe standartların yüksek olması, artan rekabet koşulları içinde genellikle endüstrimiz özellikle deniz kum güneş ekseninde hizmet veriyor ve pazarı 4 ya da 5 ülke oluşturuyor. Turist aldığımız ülke sayısı, hizmet verdiğimiz ürün ve zaman artırılmalı. Daha çok uluslararası kongre ve etkinliğe ev sahipliği yapmalıyız. Son iki yıldır takvimine girdiğimiz Formüla1 gibi uluslararası spor organizasyonlarında yer almalı, kültür ve sanat festivallerinde ön plana çıkmalıyız. Müzecilik konusunda son yıllarda artan bir ivme var. Yatırımlara devam edilmesi, ülkeleri dolaşan koleksiyonlara ev sahipliği yapılması önemli bir fırsat olabilir. Üç tarafı denizle çevrili, iki kıtaya yayılmış, dünyanın en eski medeniyetlerine beşiklik etmiş bu topraklarda ağırladığımız turist sayısının yeterli olduğunu söylemek zor” değerlendirmelerinde bulundu.