Turizm sezonu savaşın gölgesinde elektrik kesintileriyle başlıyor

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) eski Başkanı ve otel işletmecisi Ali Nail Kılıç, Mart ayından bu yana ilçede elektrik kesintilerinin çok arttığını söyledi.

Kılıç, kötü geçen geçen sezonun ardından, pandemi ve savaşın ortaya çıkarttığı sonuçlarla çok sıkıntılı bir dönem yaşayan turizmcilerin bunun yanında Kemer'de yaşanan elektrik, su kesintileri ve bitmeyen alt yapı çalışmaları yüzünden artık nefes alamaz hale geldiğini kaydetti. Kılıç, şöyle devam etti.

‘’İnanın birçok otel ve turizm işletmesi kara kara açamamayı düşünürken, hala bitmeyen altyapı çalışmaları sektöre adeta kan doğruyor. Savaş, maliyet artışları ve belirsizlik içinde tesisini açmaya çalışan turizmciler de elektrik, su ve altyapı çalışmalarından Kemer'de hazırlıklarını yapamaz hale geldi. Yaklaşan bayram öncesi bölgeye gelecek turistlere böyle bir manzarayı göstermeye ne hakkınız var. Bu plansızlık, öngörüsüzlük ve vurdumduymazlık herkese kaybettiriyor.‘’

Yeni turizm sezonuna Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle sıkıntılı girildiğini, birde elektrik kesintilerinin artmasının işletmeleri esnaf ve vatandaşları mağdur ettiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu.

‘’Son dönemde turizm bölgesi olan Kemer’de elektrik kesintileri artıyor. Bu hem kendi vatandaşlarımız hem de turistler için sıkıntı oluşturuyor. Buna çözüm bulunmalı. Şimdiden elektrik kesintileri yaşanırsa yüksek sezon Temmuz ve Ağustos aylarında nelerle karşılaşırız kim bilir. Yazın soğutma amaçlı klimalara yüklenilecek.’’



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da iki aydır Kemer’de elektrik kesintilerinin arttığını söyledi. Kesintilerin geçen yıldan başladığını son iki ayda da yoğunlaştığını ifade eden Topaloğlu, ‘’Kesintiler devam ediyor. Böyle bir hizmet olmaz. Kurumlar üzerlerine düşen görevi yapmalı. İki yıldır pandemiyle uğraştık, şimdi savaştan dolayı kriz yaşanıyor. Bunun ardından turizm bölgemizde elektrik kesintileri krizi yaşanıyor’’ dedi.

Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya ise bölgede elektrik kesintileri yaşandığını, bunun devam etmesi halinde turizmde büyük sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. Sarıkaya, ‘’Şu anda otellerin büyük bölümü açık değil, bu nedenle kesintilerden pek etkilenmedi. Ancak kesintiler sezon boyunca devam ederse turizm felç olur. Elektrik kesintilerine karşı önlem alınmalı’’ dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO Başkanı Davut Çetin, elektrik şirketi CK ile Kemer’deki elektrik kesintilerini konuştuklarını belirterek, Kemer’de elektrik altyapısı yatırımlarının hızlanacağını kaydetti.

8 yılda 3,2 milyar liralık yatırım yapıldı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamada da Antalya, Burdur ve Isparta’da geniş bir coğrafyada, 2,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sundukları ve şirketin en büyük önceliğinin, tüketicilerine kesintisiz enerji sağlamak olduğu belirtildi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş açıklamasında şu görüşlere yer verildi. ‘’Bu anlayış ile ekiplerimiz sahada gece gündüz görevlerinin başında çalışmalarını sürdürürken, hava koşulları, altyapı şirketlerinin çalışmaları ya da teknik nedenlerle istenmeyen enerji kesintileri yaşanabilmektedir. Enerji sorunlarını gidermek için ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olup, 2013-2021 yılları arasında hizmet bölgemizde yaptığımız yatırımlar toplamda 3 milyar 220 milyon TL’yi aşmıştır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak tüm tüketicilerimizin 186 çağrı merkezimiz ve akdenizedas.com.tr web sitemiz üzerinden 7/24 bize ulaşabileceğini bildirir, tüketicilerimizin doğru bilgiye erişebilmesi ve hatalı ya da eksik bilgilendirmelerin önüne geçmek için sizlerin desteği ve iş birliğinin bizim için çok değerli olduğunu önemle belirtmek isteriz.’’