Turizm ve gıda sektörleri Bursa’da buluştu

DÜNYA (BURSA) - Burkon Turizm ve Network Fuarcılık tarafından düzenlenen BUTUR 3. Turizm Fuarı ve 4. Bursa Turizm Zirvesi ile TURFOOD 4. Gıda Fuarı’nın açılış töreni, Merinos AKKM’de yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışa Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Bursa Turizm İl Müdürü Kamil Özer, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı (BTK) Murat Saraçoğlu, milletvekilleri ile siyasi parti ve sektör temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Burkon Turizm ve Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker yaptı. Eker, Bursa Turizm Zirvesi’ne 2012 yılında başladıklarını daha sonra bunu 2015 ve 2018 yıllarının takip ettiğini söyledi. Zirveleri tüm kent dinamikleri ve özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdiklerini belirten Eker, “Bu yıl da Bursa Turizm Zirvesi’nin dördüncüsünü düzenliyoruz. Öte yandan kamuoyunda Merinos AKKM’nin amacının dışında kullanıldığına ilişkin tepkiler vardı. Biz de bu anlamda harekete geçerek Merinos’ta son 5 yılda 8 farklı alanda 16 fuar düzenleyerek binlerce insanın Bursa’ya gelmesini sağladık. Hepsini de kamu, STK iş birliği ile yaptık. Bu organizasyonların koordinatörlüğü de bana verildi. Bundan büyük onur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

“Şehri çok iyi planlamamız gerekiyor”

Konuşmasında Bursa ile ilgili sunum da yapan Eker, “Turizmin ana faktörleri vardır. Bunları Bursa özelinde değerlendirdiğimizde konaklamada yüzde 90, ulaşımda yüzde 60, yiyecek-içecekte yüzde 90, gezilecek görülecek yerlerde yüzde 100 ve altyapı yatırımlarında da yüzde 40 oranındayız. Bursa’da kültür turizmini artmamız gerekiyor çünkü dünyada en çok turist çeken unsur kültür turizmi. Markalaşmamız da önemli. Bunun yanı sıra büyük altyapı yatırımlarının da yapılması gerekiyor. Büyük bir müzeye ihtiyaç var Bursa’da. Sıcak su bölgesinde TOKİ bloklarının olmaması gerekiyor. Böyle merkezi bir yere turizm ve kamu yetkilileri olarak sahip çıkıp, toplu konut bölgesi olmamasını engellememiz lazım. Bölgenin yüzde 100’ünün turizm alanı olarak planlanması gerekiyor. Sesimizi daha güçlü çıkartmalıyız” diye konuştu. Eker, Bursa’nın bundan sonraki süreçte çok iyi planlanması gerektiğinin de altını çizerek, “Tüm dünyada şehir kavramı var. Yurt dışında her bir ev müze her bir bina saray gibi. Dünya turizminde şehirler satıyor. Viyana, Paris, Barselona olmak istiyorsak şehri çok iyi planlanmamız gerekiyor. Yine hava limanlarına hızlı tren entegrasyonu önemli. Yenişehir Havaalanı’na yerel ulaşım hatları düzenlenmeli. İlçelerimize de mutlaka tren hatlarını getirmemiz lazım. Kentimizde küçük altyapı yatırımları, tur operatörü veya acente yatırımı, belediyecilik, fuar alanı, tur paketlerini ürün/marka haline getirmek ve büyük bir müze yapılması gerekenler arasında” şeklinde konuştu.

“Turizmde geldiğimiz noktayı kaybetmemeliyiz”

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı (BTK) Murat Saraçoğlu, Bursa’nın tarım, sanayi olduğu kadar turizm şehri olduğunu da ifade ederek, “Bizler de turizmin daha fazla pay alması için çalışıyoruz. Pandemi sürecinde bu konuda çalıştık ve meyvesini almaya başladığımız çalışmalar var. Türkiye genelinde kültür turlarında Bursa 6. sıraya yükseldi. Avrupa’dan, Uzak Doğu’dan ve Bursa pazarına hitap eden ülkelerden misafir getirmemiz lazım. Bu konuda kamudan büyük destek alıyoruz. Bu geldiğimiz noktayı kaybetmemeliyiz. Çabalarımıza yazık olur. Bundan sonraki süreçte de ilçedeki keşfedilmemiş değerleri ortaya çıkarmak için çalışmamız gerekiyor. Bu çalışmalar bu ilçelerimize de katkı sağlayacaktır” dedi.